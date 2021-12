Furioso descargo de la China Suárez frente a una versión que la vinculó con el marido de Eva De Dominici

China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes



China Suárez, Eva De Dominici y Eduardo Cruz La vida amorosa de la China Suárez no deja de estar en el centro de la escena mediática y este lunes no fue la excepción. La periodista de Intrusos, Paula Varela, reveló que la ex Casi Ángeles también había coqueteado con Eduardo Cruz, actual marido de Eva de Dominici. “Me dicen que La China, que está soltera y en esto le doy la derecha, andaba con varios, no es que Mauro era el único (…) Y dicen que al otro, que estaba en sus mensajes y le habría mandado un video hot, es al hermano de Penélope Cruz”, expresó Varela. “Parece que él no le contestó, no le dio cabida, eso no prosperó”, añadió. En ese sentido, la panelista opinó: “Es una mina que si a ella le gusta, va al frente. Tal vez también le habían contado que él estaba en crisis con Eva”. Ante eso, y cansada de la cantidad de rumores que continúan circulando, la ex de Benjamín Vicuña realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra la panelista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”. Tras desmentir haberle mandado un video sexual a Eduardo Cruz, la protagonista de Terapia Alternativa cuestionó la manera en la que los medios tratan algunas cuestiones de su intimidad. “Esto es una persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable”. “Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de bullying y son los primeros en ejercerlo”, expresó.

Noticias relacionadas

Insólito: la China Suárez volvió a comunicarse con Wanda Nara y le pidió los audios de su charla con Vicuña



La China Suárez defendió a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, por los ataques que sufrió en redes