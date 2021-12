EN Bonos argentinos nuevamente recibieron un aumento por anticipación en un acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras las negociaciones y conversaciones en curso entre el gobierno nacional y el jefe del FMI, Kristalina Georgieva, bonos soberanos ellos tienen el a tendencia ascendente. Se espera que el acuerdo tenga lugar antes de fin de año o en los primeros meses de 2022.

La tendencia alcista comenzó la semana pasada. Sin embargo, la garantía de la deuda sigue siendo riesgosa debido a la inestabilidad de la economía argentina y la inestabilidad del tipo de cambio. La devaluación del peso argentino y la drástica inflación también son un problema. Por otro lado, cabe señalar que países como Estados Unidos, según la AN, están haciendo ajustes a sus economías de tal forma que el acceso a los mercados internacionales se dificulta.

El mercado de Wall Street y las agencias de calificación muestran que los bonos globales en 2029 y 2030 muestran ganancias de 0.4% y 0.3%, respectivamente, y el promedio aumenta en 0.2% en 2035 y 2038. Si esperamos 20 años, el más largo al final, los bonos para 2041 y 2046 aumentan un 0,36% y un 0,24%, respectivamente. Estos números positivos han llevado a Argentina a reducir su riesgo para el país de 1.905 puntos a 1.700, según un índice que mide JP Morgan.

Si bien el pago de la deuda externa puede abordar varios aspectos económicos que están provocando la crisis, el gobierno debe mantener la estabilidad financiera para evitar la quiebra en 2024. Por tal motivo, el proyecto plurianual, que será presentado el 10 de diciembre en el Congreso. deben ser plenamente respetados para no sufrir una devaluación significativa.

En el otro extremo, si Argentina no puede negociar con el Fondo. Para el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, no solo no cree que esto sea noticia de actualidad, sino que el país seguirá imponiendo el tipo de cambio y una gran contención a las exportaciones. “No habrá una condición importante por parte del FMI, lo único que se discutirá es si los pagos patearán un poco o no”, explicó.