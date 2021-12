Acuerdo en duda: Cristina Kirchner no aceptaría las actuales condiciones del FMI

Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras



Cristina Kirchner sobre la negociación con el FMI – Canal 26 Este martes, la UCA dio a conocer que en la Argentina hay más de 18,4 millones de pobres. Esto representa el 43,8% del país. Si bien es una baja contra el número de cierre de 2020, marca una consolidación de los elevados niveles de pobreza e indigencia que se arrastran en la última década. Ante ese escenario y frente a la negociación de la deuda con el FMI, Sebastián Dumont y Sol Pérez analizaron en Noticias a las 20 la economía actual y adelantaron que frente a las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner no aceptaría llegar a un acuerdo. “Estamos transitando un momento de pandemia y crisis a nivel global y Argentina no es la excepción”, expresó Dumont sobre la realidad económica del país. “En nuestro país hubo cierre de empresas, de negocios que se han ido como consecuencia de la caída de la economía nacional”, añadió. Compañías como Falabella, Latam, Walmart, Kodak, Qatar, Emirates, Glovo y Norwegian, son sólo algunos de los ejemplos de quienes decidieron irse ante el panorama económico argentino. “Hay algo puntual y claro, si un país no tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse tampoco va a tener la capacidad de pagar y eso debe estar contemplado a la hora de la discusión con el FMI”, explicó. En ese marco, añadieron que “Argentina tiene que dar otro mensaje, debe poner su parte y el FMI entender la crisis global”. La negociación debe contar con puntos de flexibilidad. “El país debe demostrar que está dispuesto a cambiar algunas cosas y hay que entender que la única manera de salir adelante es trabajando”, añadió Sol Pérez. “No se puede vivir de planes sociales, así no hay país que resista”, agregó la conductora. En ese marco, adelantaron que si no hay modificación en las supuestas condiciones inflexibles del FMI a nuestro país, la vicepresidenta no aceptarí llegar a un acuerdo. Mirá a continuación el video completo con el análisis de Canal 26: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Asesor de Biden para la región insistió en que el acuerdo con el FMI debe ser “sólido”



La Argentina inició las negociaciones técnicas con el FMI buscando frenar las presiones cambiarias y financieras