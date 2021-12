Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.

Las Escuelas Técnicas N ° 2 Obispo Colombres y Técnica N ° 1 de Bella Vista participaron de la novena edición del Eco YPF Challenge 2021 que se llevó a cabo en el Hipódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había más de noventa escuelas técnicas y mil estudiantes. La Fundación YPF, junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), convocó a las escuelas a asumir este desafío, que promueve el uso eficiente de las energías renovables y la conciencia del transporte alternativo, destacando las habilidades y competencias del perfil de un técnico en cada etapa de este proyecto. El evento contó con la participación de 92 prototipos eléctricos, que fueron sometidos a varias pruebas para llegar a la meta. La Técnica # 1 de Bella Vista terminó en el lugar 43, mientras que la Técnica # 2 de Obispo Colombres terminó en el lugar 56. Michael Martin, alumno de la Escola Técnica nº 2, dijo: “Cumplo el rol de Técnico Mecánico del equipo. La experiencia que tuve estos días fue muy buena porque aprendí lo que es trabajar en equipo y desarrollarme en mi trabajo con mis compañeros. En boxes se pudo comprobar el excelente desempeño y el compañerismo entre todos los equipos. Me gustaría volver en los próximos años, aunque sea apoyando al próximo equipo que participa ”. Luciana Guzman, un ciclista del equipo No. 1 de la Escuela Técnica Bella Vista agregó: “La experiencia del Eco Challenge vivida en este viaje es inigualable, única y un tesoro que nadie nos podrá quitar. Tenemos el privilegio de haber vivido esta gran experiencia y no solo estar allí, sino poder competir en cada carrera, trabajar en equipo, participar y quedarnos al final de la competencia con nuestro auto intacto. Cada momento en el hipódromo fue muy valioso, me siento muy orgulloso y honrado de representar tanto al colegio como a la provincia de Tucumán. El consejo que le daría a otros competidores de otras escuelas sería que no se rindan, que disfruten mucho de la experiencia, aunque ya hayan competido en otras oportunidades ”. Daniel Blanco, El docente de la Escuela Técnica N ° 1 de Bella Vista comunicó: “Mi rol en esta oportunidad fue acompañar, ayudar, contener y sobre todo apoyar a este grupo de personas maravillosas. Destaco su capacidad bárbara para desenvolverse en situaciones difíciles, con un compromiso único que quedó demostrado desde el primer día que iniciaron este desafío y que estos días de competición me acabaron convenciendo. Quiero agradecer al Equipo Ministerial de la Dirección Técnica de Educación que nos brindó todo su apoyo y solidaridad ”. Silvio Sbrocco, El profesor de Técnica No. 2 Obispo Colombres concluyó: “Junto con los profesores de especialidad de la escuela, trabajamos en colaboración, con determinación y entusiasmo para que esto se haga y que nuestros alumnos tengan la oportunidad de incorporarse y asistir. Como equipo de trabajo, contamos con una vasta experiencia que nos ha permitido crear vínculos y compartir conocimientos, formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas con otras instituciones del país. Me parece un proyecto excelente y rico desde el punto de vista pedagógico, que permite aprender haciendo y que merece apoyo para su continuidad. Somos dos escuelas técnicas que representan la educación técnica en la provincia y queremos que más instituciones se animen y acepten el desafío en el futuro ”.