Hay bronca entre las dirigencias de Gimnasia y River. Este lunes el presidente del Lobo Gabriel Pellegrino, liquidó a Rodolfo D’Onofrio, su par del Millonario, al que calificó de manera muy dura y degradante.

Debido a una deuda que sostiene el cuadro de Núñez con el Tripero por los pases de Nacho Fernández y de José Paradela, el máximo dirigente del Lobo disparó con munición gruesa. “D’Onofrio me dio la mano y me dijo: ‘¿Cómo te voy a fallar? Quiero estar en la Liga, mañana quiero estar en AFA’, y en el primer pago ya falló”, aseguró.

“Mirá que conocí gente chanta en el fútbol, pero este le ganó a todos”, disparó en diálogo con Cielo Sports y agregó: “River depositó una parte de la deuda que tenían. La estrategia que recomendaron los abogados valió la pena porque en 20 días se resolvió”.

Ante esta situación, Gimnasia decidió presentarse ante la Justicia como institución, pero entró en conocimiento de que no puede actuar de esa manera entre clubes, según informó el medio platense. Con este proceso, las cuentas del club de Núñez fueron embargadas y desde la institución comenzaron a negociar con el Mens Sana para acordar el pago de la deuda.

Cabe recordar que la deuda de River con el Lobo era de U$S 908.333: U$S 208.333 corresponden a la venta de Nacho Fernández a Atlético Mineiro, mientras que los restantes U$S 700.000 son por la compra de José Paradela.