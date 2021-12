El gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán admitió ante el juez federal suplente de Dolores, Martín Bava, que conoció al falso abogado Marcelo D’Alessio en el 2001 pero negó que haya sido su vocero o ocupado cargo alguno en su gobierno.

En respuesta a preguntas del fiscal de Dolores, Juan Pablo Curri, contestó por escrito como testigo que “sí, conocí al Sr. Marcelo D’Alessio en la ciudad de Formosa hace aproximadamente veinte años”. “Concurrió a la Provincia con un grupo de periodistas que provenían de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar actividades relacionadas con esa función”, agregó el mandatario aliado del kirchnerismo.

El antecesor de Bava, Alejo Ramos Padilla, había retrasado esta medida de prueba sobre los vínculos de D’Alessio con el kirchnerismo y direccionado la causa hacia sus contactos con el macrismo.

D’Alessio además de este contacto con Insfrán, trabajó en ENARSA de la mano de un estrecho colaborador del gobernador y se reunió con agentes de la AFI K a mediados del 2015 y con el presidente de la agrupación Hinchadas Unidas, Marcelo Mallo, entre otros vínculos con el kirchnerismo.

El gobernador afirmó que D’Alessio “me fue presentado por uno de ellos (los periodistas) pero no recuerdo quien. No tuve ningún tipo de relación con el nombrado D’Alessio, no mantenía contacto personal, ni telefónico, ni vía correo electrónico con el mismo” .

Insfrán aseguró que “el Sr. Marcelo D’Alessio no prestó servicios ni cumplió ninguna función en la Provincia de Formosa durante mi gestión como Gobernador. No ha desempeñado funciones en ningún Ministerio u otra repartición de la Administración Pública Provincial de Formosa. Tampoco fue mi vocero ni mi representante ante la prensa”.

“Quiero aclarar que algunos medios nacionales, en su momento, lo consideraron erróneamente como vocero de prensa del suscripto, cuando tal circunstancia nunca se verificó en la realidad. No tengo ni nunca tuve vocero ni representante ante la prensa”, dijo.

Sin embargo, el 5 de agosto del 2003, D’Alessio anunció en la capital formoseña el suicidio del hijo del gobernador de Formosa. El adolescente se mató de un balazo.

En un video, D’Alessio dijo ante un grupo de periodistas que “el hijo del gobernador se suicidó en una habitación de su casa. Era un deportista de bajo perfil. No parecía el hijo del gobernador. Había llegado hace unos días de su viaje de egresados”.

Luego negó que el joven tuviera un cuadro depresivo. El video puede verse en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hPzNoNgLWBU.

Luego el gobernador, confirmó que conoce al “doctor Ricardo Alberto Cabrera. Durante mi gestión como Gobernador de la Provincia de Formosa se ha desempeñado como Subsecretario de Coordinación del Ministerio Economía y Hacienda desde el año 1996 al año 1999 y como Ministro de Economía, Hacienda y Obras Públicas, desde el año 1999 al año 2005”.

Cabrera luego representó a Formosa en el directorio de ENARSA entre el 2010 y 2012, detalle que omitió el gobernador.

Actualmente y desde el año 2013 Cabrera “es integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa y su designación lo ha sido a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial. De modo que lo conozco con motivo de la función pública desempeñada”, precisó el mandatario que gobierna su provincia desde 1995.

Aseguró que “ignoro si el Sr. Marcelo D’ Alessio y el Sr. Ricardo Alberto Cabrera han tenido alguna relación personal, familiar, comercial o de otra índole”. Así negó conocer las empresas de taxis en que D’Alessio y Cabrera figuran como socios, entre otras.

Insfrán señaló que “sólo tomé conocimiento que el Sr. Marcelo D’Alessio se desempeñó en la empresa ENARSA por medio de publicaciones periodísticas que difundieron tal circunstancia. Por ende desconozco las particularidades y la duración de dicho vínculo laboral”.

El falso abogado fue asesor de Cabrera cuando éste se desempeñó entre el 2010 y 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner como gerente de Administración y Finanzas de esa empresa del Estado.

Insfrán se negó a responder preguntas sobre el ministro de Planificación Julio De Vido porque dijo que se trata de un amigo, en su testimonio por escrito ante el juzgado de Dolores.

Mirá también