Julieta Nair Calvo dio la noticia más linda a sus seguidores. La actriz manifestó meses pasados que estaba embarazada de su primer hijo. Julieta tomó la decisión de dejar de ser participante de “Showmatch: La Academia” ya que prefirió cuidar su salud hasta dar a luz.

Nair Calvo era una de las candidatas más destacadas del certamen. Junto con Gonzalo Gerber lograban los puntajes más altos. Tras la noticia sólo recibió felicitaciones y halagos por parte de sus compañeros. Al tiempo viajó a Europa junto a su pareja.

Julieta Nair Calvo.

Mamis a mover las cachas como dice mi obstetra. Es importante mantener el cuerpo activo (siempre y cuando nos sintamos bien) manifestó la actriz en sus redes sociales. Mientras grababa un video haciendo ejercicio en su casa alentó a sus seguidoras a entrenar aunque sea “salir a caminar”.

Julieta se muestra muy bien con su embarazo. Días pasados se la pudo ver en un evento con amigos y su cara de felicidad por el momento que está llevando adelante. Aunque se tomó el tiempo de responderle a una usuaria tras haber subido los videos de entrenamiento.

#julietanaircalvo tras los dichos de una seguidora

(Fuente: Instagram). pic.twitter.com/odU9fIwDom — AMBA 24 (@amba24noticias) December 7, 2021

“Dejá de hacer gimnasia estando embarazada, te lo digo por conocimiento propio no vas a quedar más flaca por eso” expresó una seguidora. A lo que la actriz respondió que no había hecho referencia a estar o no flaca: “¿Dije que lo hacía para estar más flaca? ¿Alguien puede creerme tan tonta?

Por favor infórmense antes de opinar.

Julieta junto a Andrés.

Al finalizar con esas declaraciones compartió imágenes de cómo se sentía cuando leía mensajes “mala onda” y cuando leía “mensajes de amor”. Previo a ello, grabó un video con una voz en ‘off’ donde responde a los mensajes poco felices: “Mira la opinión es tuya y la vida es mía así que seguiré haciendo lo que me hace feliz a mí y te molesta a ti”.

Sin embargo, días pasados Julieta Nair Calvo se mostró feliz con su cumpleaños. Su pareja, Andrés, expresó en sus redes sociales: “¡Feliz cumple amor mío! Mi compañera de vida, la más linda y talentosa, la más generosa, la que va a ser la mamá más amorosa del mundo.Te amo. Agradezco todos los días haberte encontrado y proyectar mi vida con vos”.