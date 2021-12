Las tensiones quedaron, por un momento, en segundo plano y como en el primer día de escuela, la jura de los 127 diputados transcurrió este martes con cordialidad, entre presentaciones y reencuentros. Sergio Massa fue ratificado como presidente de la Cámara, donde si bien el oficialismo se mantuvo como primera minoría, estará obligado a tejer acuerdos para destrabar cada ley. La prueba de fuego será la semana que viene con la discusión del Presupuesto 2022.

En la primera tanda de juramentos pasó al frente el neurocientífico debutante en política, Facundo Manes, que si bien tenía previsto jurar por la memoria de René Favaloro, no hizo a tiempo en el momento.

La oposición, que utilizó esta elección para salir a testear a sus candidatos de peso con un ojo puesto en 2023, es el espacio que más figuras sumó.

Entre ellas, juraron la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex vice jefe porteño Diego Santilli, el economista Ricardo López Murphy, el periodista Martín Tetaz -que llegó con una remera de “Esto recién empieza”-, la líder del GEN, Margarita Stolbizer y el ex presidente de la cámara, Emilio Monzó. El ex ministro Rogelio Frigerio no pudo jurar porque está aislado por haber dado positivo de Covid.

Tras la división del sector radical de Martín Lousteau y la incorporación de aliados con otras tonalidades políticas, el interbloque opositor, de 116 miembros en total, quedó atomizado entre bloques y sub bloques y su presidencia, una papa caliente, aún está vacante.

Mientras tanto, en el Frente de Todos -que ya tiene a sus principales cuadros en cargos Ejecutivos o ya adentro del Congreso, como Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Massa- no aportó grandes novedades.

Entre sus principales referentes, juraron Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro, el ex ministro de Salud de Provincia, Daniel Gollán, y el bancario Sergio Palazzo. En total el FdT tendrá 118 y seguirá conducido por Máximo Kirchner.

Sin embargo, el más buscado para las selfies fue el libertario Javier Milei, a quien se lo vio perdido entre los pasillos del Congreso. Participó de la primera reunión de labor parlamentaria con otros jefes de bloques – de la que se quejó que empezó impuntual- y a la hora de votar las autoridades de la Cámara se abstuvo en todo. “Era una discusión de castas“, aseguró a Clarín antes de retirarse deseando que “las próximas sesiones sean más divertidas”.

“Afuera era un león, acá es un gatito”, sentenció el jefe de otro bloque opositor. Milei formó bloque con Victoria Villaruel, pero no con José Luis Espert y Carolina Píparo, con quien aseguró que todavía hay diferencias.

En el recinto, quedó ubicado justo al lado de Romina del Plá y toda bancada de cuatro de la Izquierda.

El único cruce se dio entre Myriam Bregman (FIT) y Fernando Iglesias (PRO) a los que les tocó jurar juntos. Bregman lo hizo por más de seis causas a lo que Iglesias respondió jurando por “por respetar la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno”.

El “bloque de los 8” como se autodenominó el Interbloque Federal que reúne a Florencio Randazzo, lavagnistas, cordobeses que responden a Juan Schiaretti y socialistas santafesinos, bajó unido al recinto.

Ellos, al igual que el interbloque de 5 de los misioneros, rionegrinos y el Movimiento Popular Neuquino tendrán la llave del quórum en una cámara dominada por la polarización.

Lo saben y aseguran y no claudicarán ante las presiones.​ “No voy a ser funcional a ningún polo de la grieta”, aseguró a Clarín Randazzo, quien con experiencia en cargos ejecutivos siente que el Congreso será “un desafío complicado”.

Desde los palcos siguieron la ceremonia familiares y funcionarios. Entre ellos, el ministro de Seguridad de Provincia Sergio Berni, que fue a bancar a su mujer, la diputada electa Agustina Propato; el ministro de Interior Eduardo “Wado” De Pedro; y los gobernadores Axel Kicillof, Sergio Uñac, Ricardo Quintela y Raúl Jalil, cuya esposa Silvana Ginocchio asumió como legisladora.

También estuvo presente el senador Martín Lousteau, que fue a bancar al nuevo bloque, UCR Evolución, que conducirá el cordobés Rodrigo De Loredo y antes de la jura, se sacaron la primera foto juntos.

Sin haber alcanzado finalmente la primera minoría, la posibilidad de Juntos por el Cambio de ir por la presidencia de Diputados no llegó a esbozarse y Sergio Massa fue reelecto, sin objeciones, por sus pares en ese cargo.

“El desempeño de esta cámara ha sido más que correcto”, señaló al proponerlo Máximo Kirchner, en una defensa bastante poco elogiosa.

El resto de las autoridades también quedaron ocupadas por varones: se mantuvieron Omar De Marchi (PRO) como vice, José Luis Gioja (FDT) como vice 2°, y Julio Cobos (UCR) -en lugar de Alfredo Cornejo- en la vice 3°.

Para evidenciar la situación, la diputada de la “vía del medio”, Graciela Camaño, propuso públicamente a las ex gobernadoras María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y a Rosana Bertone (Tierra del Fuego). Sin embargo, ambas declinaron la postulación para respetar los “acuerdos” dentro de cada uno de sus bloques.