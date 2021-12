El diputado nacional Javier Milei, de La Libertad Avanza, confirmó hoy que conformará un bloque separado del que integrará José Luis Espert (Avanza Libertad) porque a pesar de tener “un montón de cosas en común” también tienen “diferencias”.

Los dos economistas liberales prestaron juramento este martes como diputados por la Ciudad y por la Provincia de Buenos Aires y si bien se preveía que por su proximidad ideológica armarían un bloque conjunto finalmente el porteño descartó esa posibilidad horas antes de la sesión preparatoria.

“En principio somos bloques separados. Eso no quiere decir que no tengamos un montón de cosas en común, pero también tenemos nuestras diferencias. José Luis es un liberal clásico, yo soy un liberal minarquista, entonces en algunos puntos no estamos de acuerdo”, señaló Milei en declaraciones a Diputados TV.

Al respecto, agregó: “En la mayor parte de las cosas vamos a estar de acuerdo, pero no por eso tendríamos que quedar aglutinados en una suerte de colectivo cuando nosotros somos campeones del individualismo”.

Consultado sobre las posibles alianzas de su bloque en la tarea parlamentaria, el economista afirmó que serán “con aquellos que respeten los valores morales y que no vayan contra la libertad de los individuos”.

“Lo que no voy a aceptar son situaciones que vayan contra los individuos, contra la libertad, contra la vida”, subrayó Milei al tiempo que señaló que “el eje” de su espacio político “es un criterio moral de la política”.

Por otra parte, al ser consultado sobre las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a la deuda externa de la Argentina, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires advirtió que su bloque está “totalmente en contra de aceptar presupuestas que tengan déficit fiscal”.

“El déficit fiscal es inmoral, básicamente porque lo tenés que financiar con algo. Si lo financiás con deuda, eso es castigar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, nuestros nietos, personas que no nacieron y por ejemplo ni siquiera pudieron votar. Si lo financías con emisión monetaria, generás inflación y castigás a los más pobres”, remarcó.