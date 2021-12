El ministro de Justicia, Martín Soria, reveló hoy que durante el encuentro que mantuvo con los jueces de la Corte Suprema de Justicia les planteó que hay una “situación de gravedad institucional” en el Poder Judicial y señaló que se llevó “la impresión de que hace mucho tiempo no recibían a nadie que se los diga cara a cara“.

Soria indicó que “fue una reunión cordial, madura” y que “obviamente algunos de los integrantes quizás no estén acostumbrados a que un ministro les plantee la preocupación del Gobierno nacional por el grave momento histórico que atraviesa la Justicia en general y la Corte Suprema en su funcionamiento”.

“Llegué a la reunión y empecé a hablar de la crisis institucional que ve el Gobierno, le hablé de la ‘mesa judicial’, de los ingresos a escondidas de jueces y fiscales entrando al despacho de (el ex presidente Mauricio) Macri o a Olivos”, contó el funcionario en diálogo con “Es por acá”, el programa que conduce Fernando Alonso por La990.

LEER MÁS: El Gobierno recibió a las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa

El ministro indicó que “a esta altura y después de lo que hizo el gobierno anterior con la Justicia hay una situación de gravedad institucional importante” y afirmó que “esta crisis no es solamente con el funcionamiento de a la Corte sino también de tribunales inferiores“.

“Si queremos que el Poder Judicial recupere el prestigio, la Corte Suprema debe dar el ejemplo y decirle basta a la utilización política de los tiempos procesales, que hacen que algunas causas se mueven con una pasividad alarmante y otras con una velocidad que asombra a todos”, subrayó Soria. Y agregó: “Me llevé la impresión de que hace mucho tiempo no recibían a nadie que se los diga cara a cara”.

El funcionario nacional justificó además los proyectos de reforma judicial que impulsó el oficialismo -hasta ahora sin éxito- y contó que, durante la reunión, les dijo a los magistrados que “más allá de las leyes que pueda aprobar el Gobierno, en última instancia depende de ellos”.

Soria aseguró que también les habló a los miembros de la Corte sobre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor judicial de Macri, y que les dijo: “Al poco tiempo de que yo asumí salió por todos los medios que Pepín Rodríguez Simón tenía comunicaciones con uno de ustedes y no me pareció prudente pedir la audiencia en ese momento”.

Según el ministro, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda “no” le dijeron “nada” ante ese planteo.