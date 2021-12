El youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto“, irá a juicio oral por una causa en la que está acusado de haber discriminado y hostigado a la primera dama, Fabiola Yáñez. Podrían condenado a hasta 30 días de arresto

En su pedido de elevación a juicio oral, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que Prestofelippo “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yañez, la cual se llevó a cabo a través de medios digitales”.

Fuentes judiciales aseguraron que lo hizo “mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima”.

“No les tengo miedo y no pienso agacharles la cabeza. Espero que la ‘Primera Dama’ se haga presente y que NOS EXPLIQUE quién banca sus gastos MILLONARIOS ya que no se le conoce ingreso alguno”, escribió Prestofelippo en el Instagram @elprestook, luego de conocer la noticia.



Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”. Foto Instagram.

“No me vengan a hablar de moral, quienes festejaban arriba de los muertos. ¡VIVA EL PERIODISMO LIBRE! Nos vemos en la Justicia”, concluyó su mensaje.

“El Presto” había sido denunciado por el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, a raíz de una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook, en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que lo acusan de hostigar y discriminar a la Primera Dama “con frases agraviantes a su condición de mujer”.

En la presentación inicial, Yáñez sostenía que los videos contenían “información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias, que afecta en forma palmaria mi buen nombre y honor”, según se informó en un comunicado.

Yáñez aseguró que esos dichos ocasionaban “un gravísimo daño configurando una modalidad de violencia de género de carácter discriminatorio, que afecta la dignidad de las mujeres víctimas creando ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en los espacios públicos, legitimando la desigualdad de trato y construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualad y generadores de violencia en contexto de violencia de género”.

En abril pasado, Prestofelippo optó por no declarar en el expediente pero ahora tanto la fiscalía como la querella solicitaron que la causa se eleve a juicio oral.

Pidieron para el youtuber una pena de 30 días de arresto, la abstención de contacto y mención por cualquier medio de Yáñez y que realice un taller del “Programa Capacitación en Prevención de Prácticas Discriminatorias” dictado por el INADI.

Las amenazas a Cristina Kirchner

En diciembre del año pasado, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes sobreseyó a “El Presto” de la imputación por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Twitter.

El juez federal N°2 de Córdoba entendió que, si bien los posteos de ‘El Presto’ fueron “graves”, se encuentran dentro del marco de la libertad de expresión.

Fue el 27 de agosto de 2020, durante una sesión virtual por la reforma laboral en el Senado, “El Presto” tuiteó desde su cuenta @ElPresto20k (luego suspendida): “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.



La “amenza” de muerte a Cristina Fernández de Kirchner de “El Presto”. Foto captura

El posteo fue acompañado por una foto de la vicepresidenta y fue Anabel Fernández Sagasti quien durante la sesión pidió la palabra y advirtió: “Ha ocurrido algo grave en el transcurso de esta sesión. La amenaza de muerte que usted ha sufrido por un ciudadano que la amenazó de muerte por redes sociales y le ha dicho que de esta sesión usted no va a salir viva. Por supuesto, nuestra total solidaridad por todo esto”.

Ante eso, el abogado Gregorio Dalbón hizo una denuncia por “amenazas e incitación al odio y la violencia” contra el tuitero y el 1 de septiembre de ese año fue imputado por el fiscal federal N°3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian.

Durante un allanamiento de la Policía Federal en la casa del imputado de la Ciudad de Córdoba, fue detenido por “resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia”, y quedó a disposición del juez federal Sánchez Freytes. Estuvo preso 24 horas.

Fuente: agencias.