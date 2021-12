Wanda Nara y sus historias de Instagram tienen en vilo al país, ya que cada día revela un poco más de cómo es la vida con su pareja,Mauro Icardi, luego del gran escándalo del año donde hubo un presunto encuentro con la China Suárez.

Lo cierto es que luego de haber dado la nota con Susana Giménez en París y de conocerse más a sí misma, Wanda remarcó públicamente que está lista para soltar lo que le hace mal y dejar pasar la página para construir un nuevo vínculo sano con Icardi.

Entre varias fotos suyas en París modelando carteras de Luis Vuitton, se coló una pequeña reflexión en blanco y negro, donde recuerda que perdonar es de buena persona:

Al parecer, el amor entre Wanda y Mauro sigue intacto a pesar de la infidelidad, debido a que la comunicación entre ellos es fluida y consciente de que tienen cinco hijos a quienes criar.

Mientras tanto, la China Suárez se pelea en redes sociales con todos aquellos que la vinculan sentimentalmente con la pareja de la actriz Eva De Dominici.

En esta misma línea de perdón y amor, la hermana de Wanda, Zaira, insistió en la importancia de “quitarle presión” a la situación y dejar fluir.

Hay situaciones en las que uno realmente conoce a las personas. No lo digo por Mauro o Wanda, pero a mí en lo particular me ha pasado conocer más a mis parejas cuando pasaron a ser exparejas.