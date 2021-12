Afirman que Nicolás Cabré y Laurita Fernández volvieron a separarse

Nicolás Cabré y Laurita Fernández Luego de varias semanas en las que se instalaron rumores de crisis, Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a separarse. La noticia la dio Adrián Pallares en Intrusos. “La situación que estarían atravesando es sin retorno estarían separados definitivamente. No tiene que ver con terceras personas, temas laborales, sin con planes de vida. Son distintas las ideas de él a las de ella”, informó el periodista. Los actores se conocieron en marzo de 2018, cuando Griselda Siciliani abandonó Sugar y la bailarina fue elegida para ocupar su lugar, acompañada por Cabré y Federico D´Elia. En ese entonces él estaba en pareja con Josefina Silveyra y ella, con Federico Bal. Desde el principio hubo rumores de romance, pero ellos aseguran que recién comenzaron a salir en julio, cuando terminó la temporada. Para Laurita fue la relación más seria de su vida, ya que por primera vez se animó a proyectar formar una familia, embelesada por el vínculo de Nicolás con Rufina -la nena que tuvo con la China Suárez-. Por eso, rápidamente comenzaron a convivir y compraron un terreno en un barrio privado de Pilar para edificar la casa de sus sueños. Durante el verano de 2020 volvieron a compartir escenario con Departamento de soltero, pero la relación se fue desgastando y, luego de pasar varias semanas distanciados, porque ella se fue de viaje a Estados Unidos y cuando volvió tuvo que cumplir la cuarentena en su departamento de soltera, decidieron separarse y en más de una oportunidad ella señaló que no tenían los mismos proyectos a futuro. Al cabo de unos meses volvieron a estar juntos, pero en mayo de este año, cuando la rubia comenzó a promocionar El club de las divorciadas, el programa que condujo en eltrece, reveló que no solo se habían vuelto a separar, sino que le había comprado a Cabré su porcentaje de la casa que estaban construyendo. Sorpresivamente, cuando se supo que su talk show no seguiría al aire, la joven de 30 años volvió a dar indicios de que se habían arreglado, motivo por el que muchos señalaron que nunca cortaron, sino que se trató de una “movida de prensa”. Sin embargo, aclaró que en ningún momento retomaron los planes de convivencia y aunque parecía que volverían a trabajar juntos en Me duele una mujer, una obra que se presentará en el Multiteatro durante el verano, se supo que Mercedes Funes fue elegida para protagonizar junto a Cabré y Carlos Portaluppi, mientras que Laurita ansía volver a hacer una comedia musical. Para colmo, en las últimas semanas Fernández compartió un evento con su exnovio Federico Bal y sus fanáticos no tardaron en pedir una reconciliación. Pero por lo pronto el hijo de Carmen Barbieri sigue en pareja con Sofía Aldrey.

