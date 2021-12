Se acerca el verano y con las vacaciones vuelve a hacerse visible un problema difícil de erradicar en nuestras rutas: los animales sueltos. Salir de viaje y -casi- tener un accidente por caballo, vaca u oveja sueltos es un riesgo constante al que estamos acostumbrados los tucumanos. La Ley Provincial 3.487 establece multas por la tenencia ilegal de ganado en las rutas, caminos y calles de la provincia. Si hay animales sueltos, deberán ser aprehendidos y debidamente notificados a sus dueños. La verdad es que están en todas partes. La ruta 307, que conecta San Miguel de Tucumán con los valles, es siempre la más problemática y en la que se pueden ver más animales. Pero no es el único: para demostrar la gravedad de la situación en el Jardim da República, solo mencionar algunos caminos: Ruta 340 (que une San Javier con Raco), 338 (El Corte), 341 (entre Lules y Tapia), 311 (a San Pedro de Colalao), 308 (a Escaba) y ruta nacional 65 (a Las Estancias), entre otras. En todos ellos, los conductores son sorprendidos sistemáticamente por los animales. Ahora bien, ¿qué está pasando en Tucumán con los animales sueltos? “A través de las seis divisiones que tenemos en la provincia, estamos trabajando en el tema de la erradicación de los animales de corral. El Ministerio de Seguridad nos pide rutas seguras, por eso trabajamos en coordinación con el departamento de operaciones policiales y la jefatura regional para lograr este objetivo ”, dijo a LA GACETA el comisionado Julián Condori, director de Delitos Rurales y Ambientales. una realidad profunda El problema de los animales en las rutas es histórico y no solo en Tucumán. En las notas de LA GACETA previas a la pandemia, la situación se diferenciaba entre las provincias del norte: mientras que en Santiago del Estero, Catamarca y Salta había equipamiento sustancial para el secuestro de animales, en Tucumán solo había un camión y muy poco personal para llevar. fuera. Por ejemplo, hace dos años, en Salta, se secuestraban 30 animales al día, mientras que Tucumán había sacado de las carreteras poco más de cincuenta en seis meses. Según Condori, la situación en Tucumán ha mejorado. “Llevamos días realizando un operativo a los animales de corral en la región de Racó, Tafí del Valle y Burruyacu -dice-; El problema en Tafí, donde esto pasa más a menudo, es que los animales suelen estar libres porque las comunidades creen que, cuando llegó el hombre, los animales ya estaban ahí, por lo que deberían estar libres … Hace unos días secuestramos once animales , más caballos sobre todo, y se hizo un trabajo de sensibilización con las comisarías de El Mollar y Tafí del Valle ” lo que se está haciendo Condori considera que el número de animales en las rutas ha disminuido considerablemente. De hecho, admite que no recibe quejas diarias al respecto. “Hay menos animales en la vía pública”, refuerza. Por ejemplo, en la ruta de Tapia a Raco por la Ruta 9 hay mucha gente que ya los tiene amarrados, porque estamos trabajando en eso. (Los vecinos) ya se han dado cuenta de que si los secuestramos, pierden mucho, porque las multas no cuestan nada ”. “Lo que hacemos es caminar en el celular, hablar con los lugareños … A veces se produce el secuestro, o es posible que los animales con los que tenemos que trabajar, luego nos lo digan, para concienciar y evitar accidentes, y ellos entregarlos inmediatamente ”, añade el comisario. Consultado por LA GACETA, Ricardo Abad, titular de Carreteras Provinciales, coincidió en que esta situación es muy común en rutas como 307 y 341, pero que no pueden hacer mucho por la Administración de Carreteras. “El problema fundamental es que los animales están ahí, no deberían estar. No tenemos una fuerza policial para secuestrar -explica-; simplemente podemos poner carteles para advertir, pero siempre se los están robando “ en otras provincias Mientras en Tucumán se combate la situación con secuestros (que se resuelven con el pago de una multa) y sensibilización, en Salta el Senado provincial analiza un proyecto de ley para modificar el código de contravención para los dueños de animales que, al liberarlos, ponen ellos están en peligro para el resto de la sociedad. El proyecto de ley propone prisión o multa de días a los propietarios. En Santiago del Estero, por ejemplo, los operativos de secuestro de animales liberados se realizan de forma sistemática en las calles y carriles, ya que en Tucumán, la mayoría son caballos. Lo cierto es que la presencia de cualquier animal suelto en la carretera es peligrosa, y no solo para los vehículos. Hace unos días, un policía de Mendoza fue atropellado … por una vaca. El animal fue liberado en la Ruta 40 y la policía respondió a un informe de animales liberados. Mientras sacaban a los animales de la carretera, una de las vacas caminó hacia uno de los oficiales y lo hirió en ambas piernas. Consejos para evitar accidentes La Federación de Empleadores de Seguros recomienda: • En presencia de animales, reduzca siempre la velocidad lo menos posible. • Use las luces. Si tiene las luces altas encendidas, apáguelas. • Como los movimientos de los animales son impredecibles, no intente evitarlos prediciendo en qué lado de la carretera se moverán. • Trate de asustar al animal con el cuerno. Nunca debe intentar sacar a los animales de la carretera saliendo del automóvil. • Una vez aprobado, notifique a las autoridades. • En caso de una colisión inevitable con el animal, sujete firmemente el volante, continúe hacia adelante y frene lentamente.

