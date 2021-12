La vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó que estará presente en el acto que organiza el Frente de Todos para este viernes en Plaza de Mayo.

El video editado que publicó la ex presidenta tiene imágenes de los festejos del Bicentenario de 2010, donde se ve al ex presidente Néstor Kirchner y al ex mandatario de Brasil, Inácio Lula Da Silva, que estará este viernes en el acto.

“El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo”, escribió la vicepresidenta en las redes. Además, pidió que quienes asistan lleven la bandera de argentina.

La celebración busca conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 38° aniversario del retorno de la democracia en Argentina. El Gobierno bautizó al acto como “Festival Ciudadano” y prevé discursos del Presidente Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

Será el segundo acto en menos de un mes que encabezará Fernández frente a La Plaza de Mayo, luego del realizado el 17 de noviembre por el Día de la Militancia. Pero también será la reaparición de Cristina Kirchner después de asistir al cierre de campaña electoral en Merlo, el pasado 11 de noviembre.

Desde el Gobierno buscarán bajar un mensaje de convocatoria para toda la sociedad, relativizando el carácter partidario del acto, más allá de que los principales oradores serán el Presidente, y la vice y que como invitados habrá gobernadores, intendentes y referentes sindicales y de movimientos sociales alineados que, según pudo saber Clarín, ya confirmaron su presencia.

Esa intención va a contramano de los dichos de Máximo Kirchner, que este sábado en un acto en Avellaneda pidió “reventar en serio la Plaza” en apoyo al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Según las palabras del jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, “ese día invito al pueblo argentino a que abrace a alguien que como Cristina sufrió la persecución judicial y que volverá a ser presidente del Brasil”.

Después de la publicación de la vicepresidenta la agrupación La Cámpora también llamó a participar de la celebración. “Hablan Cristina, Lula y Alberto”, difundieron en las redes sociales con protagonismo para la ex presidenta.

En el último acto del oficialismo en el que solo habló el Presidente, La Cámpora se reunió en el Obelisco y llegó a la Plaza de Mayo una vez que había terminado el discurso de Alberto Fernández.

Detalles del festejo

El “Festival Ciudadano” tendrá como objetivo resaltar el nuevo aniversario del retorno de la democracia, en 1983, cuando asumió la presidencia Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical. Se espera que Fernández, como ha hecho en otras ocasiones, resalte la figura del ex jefe de Estado.

Como el año pasado no se pudo celebrar por la pandemia de coronavirus y en 2019 la fecha coincidió con la ceremonia de asunción de Alberto Fernández, el propósito es reconocer a diferentes personalidades relacionadas a la pelea por los Derechos Humanos, como Estela de Carlotto y Taty Almeida, representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Previo a la ceremonia, que se espera que se haga por la tarde, se prevé que el Gobierno entregue los premios Azucena Villaflor a ambas, así como también al ex senador y defensor de los Derechos Humanos, Hipólito Solari Yrigoyen. Ese acto se realizará en el Museo del Bicentenario.

La celebración, además, coincide con el Día de los Derechos Humanos, que se realiza el 10 de diciembre en todo el mundo, ya que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

