Luego de su jura como diputado de la nación, Javier Milei brindó una serie de reportajes este miércoles sobre las particularidades de la ceremonia en el Congreso y se peleó vía redes con un periodista.

“Me acaban de llamar de Radio 10 de la producción de Pablo Duggan, a quien he decidido no contestarle por su falta de compromiso con la verdad”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El flamante legislador por La Libertad Avanza advirtió que si en la emisora el periodista “aparece hablando todo tipo de barbaridades” es debido a su negativa.

​Duggan no respondió directamente al mensaje de Milei, aunque sí retuiteó una serie de mensajes irónicos en torno a la figura del diputado libertario. Además, apuntó al legislador porteño de su espacio, luego del cruce que protagonizó con Ofelia Fernández, quien lo acusó por sus mensajes violentos.

La pelea de Milei con Duggan viene de tiempo atrás, cuando en un momento de salud dedicada de su padre, el periodista emitió un informe en C5N que lo involucraba y que a partir de allí decidió no darle más entrevistas.

Milei también habló respecto a la foto que se viralizó donde se lo ve junto a la bancada del Frente de Izquierda Unidad y contó que los diputados no le dirigen la palabra.

“Para la jura todos tenemos que estar de pie, tengo problemas de columna y respetar la regla era tener dolor físico, en la toma estoy apoyado en la pared. Yo respeto el protocolo, todas las cosas que hice respeté a rajatabla el protocolo”, contó.

Al tiempo que dio detalles de la relación con su relación con sus compañeros de recinto. “No me saludan, intento saludarlos y me dan la espalda. Supongo con el correr del tiempo entenderán que pienso distinto. Corregí determinadas conductas, en el último tiempo, he evolucionado bastante en ese encuadre que no suma, ellos tienen todo su derecho”, afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

Respecto a las particulares juras de Nicolás del Caño y Romina del Plá, sostuvo que no comparte esas formas que pasan sobre el reglamento, aunque dijo que los usos y costumbres del último tiempo modificaron las tradiciones.

“El juramento es lo que dije, elegí una fórmula de juramento y no agregué más que el sí juro, pero también entiendo que otras personas quieran hacer otras cosas. La izquierda hace un mini discurso con ideas que no adhiero y considero que son bastante malas para la población, pero es la visión de ellos”, expresó.