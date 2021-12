Entre lágrimas, Margarita Barrientos alertó sobre la dura situación social: “La gente no tiene salida”

Margarita Barrientos La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, se quebró al advertir sobre la dura situación social que vive el país y afirmó que la “deprime” porque “no puede ser que la gente haga fila a la madrugada para retirar el desayuno a las 8”. “Uno se pone muy mal aquí, me enferma mucho, me deprimo demasiado al ver estas cosas. La gente acá no tiene trabajo, vive del carbón, del ladrillo, de la changuita por la que le pagan 250 pesos por día. Ver eso te da mucha tristeza. La gente acá no tiene salida”, sostuvo la referente social sobre la situación en la provincia de Santiago del Estero. Your browser does not support the audio element. En diálogo con Hablemos Todo Hoy, el programa que conduce Nacho Otero en Metro 95.1, la santiagueña advirtió que “la gente tiene mucha desolación” y contó que varias personas le consultaron si Los Piletones va a estar abierto para Navidad: “El otro día vino una señora de Moreno a pedirme mercadería y me preguntó si el 24 íbamos a estar abiertos, porque no iba a tener nada para comer. Y sí, vamos a estar abiertos”. “Los números no son nada, porque nosotros lo vivimos todos los días. La necesidad nos golpea la puerta a cada rato, no tiene horario. ¿Cómo puede ser que a la 1:30 de la madrugada la gente esté haciendo cola para retirar el desayuno a las 8 de la mañana?”, planteó Barrientos, visiblemente conmocionada. Y agregó: “Y cuando la gente no tiene salida, es peor. No son números, son personas”. La referente social se refirió de esta manera a la situación social que vive el país, luego de que el Observatorio de la Deuda Social elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) difundiera que el 43,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de la pobreza hacia octubre último, mientras que el 65% de los chicos permanecía en esa condición.

