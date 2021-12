Fabiola Yañez mostró su arbol de Navidad con un adorno “muy especial”.

La primera dama Fabiola Yañez anunció “una Navidad muy especial” en la Quinta Presidencial de Olivos en referencia a su dulce espera de un varón. Publicó un video en sus redes sociales armando su arbolito, en el marco del día en el que tradicionalmente se prepara.

Este miércoles 8 de diciembre se arma nuevamente el árbol de Navidad, es el día en que se conmemora la Inmaculada Concepción de María y las redes sociales se llenaron de publicaciones, entre ellas la de la primera dama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Yañez (@fabiolaoficialok)

“Todo listo para una Navidad muy especial”, escribió acompañando el video y sumó dos emoticones: el bebé y el arbolito de navidad. A la filmación la musicalizó con sonido navideño. Al ritmo de la típica canción de habla inglesa “We wish you a Merry Christimas, and a Happy New Year” (Te deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo), la primera dama destacó que es un momento significativo porque llega un nuevo integrante que se espera que nazca a mediados de abril del 2022.

El Gobierno confirmó oficialmente su embarazo el 23 de septiembre, “Como saben, junto a Fabiola vamos a ser padres. Hoy sabemos que será un niño”, fueron las palabras del Presidente en aquel entonces, quien se convertirá en padre por segunda vez. “Nos hace muy felices decirles que nos amamos, que amamos a nuestro pequeño bebé, que amamos formar una familia en nuestra querida Argentina”, aseguró Fernández.





Noticias relacionadas