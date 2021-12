Florencia Peña anunció en su Instagram que venderá sus picantes fotos en una plataforma especializada en contenido para adultos. María Eugenia Ritó se une a la famosa que vende hot photos sin censura a una web para adultos “Aquí te espero, para encontrarme de otra manera. Completo y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir más allá ”, se presenta Flor en su perfil. El acceso a su contenido, que ofrece fotos y videos exclusivos, cuesta $ 15. Florencia Peña publicó una sensual foto que reunió más de 160.000 me gusta. “Si hay una foto, hay un video”, bromeó, refiriéndose a su grabación íntima que se filtró hace unos años y al mismo tiempo le da un nuevo sentido a su historia. Así, el presentador confirmó que lo que ves en Instagram es solo un adelanto. “Subiré todas las cosas que no están permitidas en Instagram. Quiero invitarte a ser parte de esta fiesta porque sabes que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, mi sexualidad y que tú también lo haces. Como quieras, donde quieras, con quien quieras. Y como me parece interesante ser una inspiración, espero que ustedes ”, garantizó. La plataforma se llama DivasPlay y es de origen inglés con sede en Uruguay. “Insistieron tanto que les presté atención. Se acercan las vacaciones y quería dar esta nueva posibilidad ”, escribió en otro post acompañado de una sugerente foto.

