Florencia Peña subirá las fotos que Instagram censura, en una red para adultos

Florencia Peña Cansada de que Instagram le censure fotos en su cuenta, Florencia Peña tomó la decisión de crear un perfil en una app para adultos en la que prometió subir todo lo que en otras redes no puede. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, expresó en un video la actriz quien además contó que se trata de la plataforma que se maneja por suscripción, DivasPlay. “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, añadió. A modo de adelanto, Peña subió en su cuenta de Instagram una imagen de ella en la cama en la que se puede ver que está completamente desnuda. “Si hay foto, hay video”, invitó. Días atrás, la conductora opinó del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez y dijo haberse sentido identificada con el caso: “Pienso que esto que le está pasando, le pasa al 99% de las parejas. Me ha pasado a mí, le ha pasado a otro. Hemos sido víctimas y victimarios. Y esto se vuelve a poner sobre el tapete, por eso hay tanta fascinación con este tema porque es algo que atraviesan todas las parejas”. “Así como me pasó a mí en su momento con el ‘poliamor’, ahora lo instala con el marido la charlita ‘¿y vos qué harías si te encuentro con otra?’. Hay algo que generó en las parejas, porque tiene que ver con que seguimos no hablando de la infidelidad como una cuestión que en el año casi 2022 es difícil y más con las redes”, sentenció.

