Guillermo Valdés y una reflexión sobre por qué fue positivo separarse de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli Guillermina Valdés habló acerca de la separación que tuvo con Marcelo Tinelli a comienzos de la pandemia y reflexionó sobre los cambios que hubo en la pareja para mejorar y volver a estar juntos. “He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora. Ahora lo que hago es como que planteo, discuto y la termino en el momento, no me queda la cara larga”, inició la modelo. “En general, cuando dos personas discuten, queda como una energía ahí, pero yo no. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona”, sostuvo la también actriz. Your browser does not support the video element. “En la pandemia la pasé bien, muy bien. Mi hija me dice ‘no digas eso’, pero la pasé bien. Trabajé mucho conmigo y fue un espacio que me hizo bien. Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y estuvo bueno”, contó Valdés en LAM. Ángel de Brito y el resto de los presentes en el programa le repreguntaron por su separación con Tinelli, haciendo de cuenta que no sabían nada al respecto, a pesar de que el tema fue público y noticia en su momento. “Estuvimos como tres meses separados”, explicó Guillermina, repasando su distanciamiento con el conductor entre junio y agosto de 2020.

