Sergio Agüero continúa con su recuperación. El pasado 30 de octubre, el delantero sintió un dolor en el pecho durante el partido entre Barcelona y Alavés por La Liga de España, tras lo cual fue sometido a estudios que determinaron que tenía una arritmia e inició un tratamiento por la dolencia.

“Por lo que saben, por mi situación tengo que estar parado, tengo un prueba en enero. Por ahora no puedo hacer nada. Voy a intentar hacer algún trote, pero muy tranqui para ver qué onda. Por ahora no puedo hacer mucho más que estar al pedo”, aseguró el “Kun” en un vivo en la plataforma Twitch.

Y fue justamente en dicha transmisión que realizó junto a Gerónimo Benadivez, popularmente conocido como “Momo”, que el delantero se animó a dar su opinión sobre el cronista de ESPN y La Nación +, Christian Martin.

“Ese es picante y calentón, eh. A mi cuando jugaba en Manchester me decía: ‘No me das bola’. Pasa que yo no suelo dar notas”, explicó el actual delantero del FC Barcelona.