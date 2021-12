El infierno temido no llegó: cuando se conoció que habría una rueda de prensa para Marcelo Gallardo, todos creyeron que anunciaría su salida. Hubo muchas ofertas, la mayoría de ellas más que ofertas. Clubes de Europa, equipos de otros países. Pero no. Gallardo decidió continuar. Confesó que consideró la posibilidad de dejar la institución y cambió de opinión: cómo sucedió y por qué finalmente se quedó. Memes y repercusiones de la continuidad de Gallardo en Río “Elijo seguir siendo” fue la frase que conmovió a más de un hincha Millonario cuando se enteró de que Boneca celebrará su octavo año consecutivo en el club de Núñez. El técnico de 45 años expresó que tardó unos días en reflexionar sobre su futuro, pero al mismo tiempo comentó que no tuvo mucho tiempo para pensarlo debido a la dinámica diaria. “Tiene que ver con algo que sentí. Es una elección, más allá de lo que experimenté y sentí. Creo que vale la pena, merezco seguir siendo un año más ”, entendió. Asimismo, Gallardo dijo que todo fue cuestión de un clic, ya que ayer (martes) por la noche se decidió el hecho de quedarse en Río. “Lo pensé y esta mañana se lo conté a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, a la plantilla ya mi cuerpo técnico. No quería que pasara más tiempo, hoy necesitaba comunicarme para no generar mayores expectativas. Esta gestión deportiva realmente me hace feliz. “ El final de esta decisión es el más importante, por supuesto. Pero también hubo un proceso por el que tuvo que pasar el director técnico para llegar hoy, en el que estuvo a punto de tomar la decisión contraria y fue justo después de vencer a Racing que pensó en irse de River. El mismo día que se proclamó campeón de la Pro League después de vencer 4-0 a La Academia en casa, admitió: “Hubiera agarrado a Benjamin de la mano y me hubiera ido a casa. Quédate en paz”.

