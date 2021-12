Voraz incendio en un depósito del Abasto: trabajaron seis dotaciones de bomberos y 14 ambulancias

Captura del video. Un incendio de grandes proporciones se produjo hoy al mediodía en un depósito ubicado en el barrio porteño de Balvanera en el cual trabajaron seis dotaciones de bomberos y catorce ambulancias, y no hubo que lamentar víctimas fatales. Según conformaron fuentes policiales, el siniestro se registró en un edificio ubicado en Anchorena 371. El comandante Director de Bomberos, Walter Martínez, relató lo sucedido: “recibimos un aviso acerca de un incendio, al llegar al lugar nos encontramos con un depósito donde se desarrollaba fuego de manera muy violenta. Sería de una empresa tipo baulera, había todo tipo de objeto y, por lo que pudimos saber, son alquiladas para guardar distintos tipos de mercaderías. Cuando finalicen las tareas podemos determinar qué es lo que hay”, señaló en declaraciones a la prensa. “Bomberos trabajó en propiedades linderas por la gran cantidad de humo que podría afectar a los vecinos. Unas 10 personas fueron asistidas por inhalación de humo y no tenemos que lamentar víctimas fatales”, añadió Martínez, quien además dijo que “el interior tiene una estructura metálica, se deformó y dificulta las tareas. Tenemos un tiempo largo todavía de trabajo. Consideramos que durante la tarde, los vecinos podrán regresar a las viviendas”. Your browser does not support the video element. Previamente, el titular del SAME, Alberto Crescenti, había informado que se evacuaron las viviendas aledañas debido a que “hay mucho humo” en el lugar. Además, Crescenti contó que “en total hay una docena de unidades más varias de oxigenación. Estamos esperando si hay algún vecino más que se sienta complicado por el humo negro. Estamos en pleno operativo”. Your browser does not support the video element. En diálogo con la prensa, vecinos del lugar que fueron desalojados de sus viviendas, aseguraron que empezaron a escuchar ruidos y gritos y que por eso llamaron a los bomberos; y también contaron que este es el tercer incendio que se produce en ese depósito.

Noticias relacionadas

VIDEO: tras asesinato de nene de dos años en Neuquén, vecinos incendiaron casa del padrastro detenido



Drama en Barcelona: murieron cuatro personas en incendio de en un banco abandonado



