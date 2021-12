El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria a Roberto Baratta el ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, enviado a juicio oral por ser el receptor de diversos sobornos de empresas contratistas del Estado. La indagatoria es en el marco del caso de de los cuadernos de las coimas que se reactivó con la citación a Baratta. El juez le atribuye cinco hechos puntuales vinculados a los cuadernos de las coimas, en los que habría cobrado sobornos por U$S 8.820.000.

La citación para el ex funcionarios kirchnerista se fijó para el 27 de diciembre, dos días después de la navidad, y será indagado de manera virtual, vía zoom, especificó el escrito del juez Ercolini al que accedió Clarín.

Deberán declarar también un grupo de empresarios: Hugo y Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli, Jorge Balán, Claudio Glazman, Claudio de Lassaletta y Mauro Guatti y Fernando Alexis Sananez. Además, declararán Hernán Gómez y Nelson Lazarte, que trabajaban para Baratta en Planificación.

Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, se trata de “presuntos pagos de sobornos que fueron receptados por el ex Ministerio de Planificación que quedaron en instrucción”. Son nueve hechos en total, es decir, situación especificadas con montos de pagos ilegales requeridos a los empresarios que debían ser abonados y que según las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, el responsable de recaudar el dinero era Roberto Baratta.

La causa principal, conocida como los cuadernos de las coimas, ya fue elevada a juicio oral junto a los seis expedientes conexos. Estos últimos se ocupan de diversas áreas que dependían del extinto Ministerio de Planificación Federa: obra pública, corredores viales, energía, transporte.

En instrucción en el juzgado que pertenecía a Claudio Bonadio, quien instruyó el caso desde agosto de 2018 junto al fiscal Carlos Stornelli, quedaron un conjunto de hechos aún en instrucción. Ese juzgado es subrogado actualmente por el juez Julián Ercolini.

Para resolver la situación procesal de Baratta, de ex secretarios del área como de un grupo de empresarios, se firmó la citación a indagatoria en nueve hechos puntuales, de los cuales al ex secretario coordinador se le atribuyen cinco.

La citación a indagatoria sostiene que Roberto Baratta es responsable de cobrar de Hugo Alberto Dragonetti en tres fechas difentes U$S 2.000.000, “quien se encontraba junto con su secretario, Nelson Javier Lazarte en la cochera ubicada en el segundo subsuelo del edificio de la calle Suipacha 1111 de esta ciudad”. Como presidente de Pandeile, adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación.

También se acusó al ex secretario coordinador, haber cobrado dinero de Alberto Taselli en julio de 2013. Se señalo que en esa ocasión Baratta se encontraba junto con su secretario, Lazarte, “en el Yacht Club Argentino. Tasselli -dice el escrito- se desempeñaba como presidente de la firma Faraday, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, explicó Ercolini.

Entre los demás hechos imputados y por los que será indagado, se especificó que Juan Balan realizó un pago en julio de 2013 a Baratta en las inmediaciones de la intersección de las calles Arroyo y Esmeralda, también la entrega de U$S 500.000 a Lazarte, en otra ocasión “en una habitación del Feir´s Park Hotel, sito en la calle Esmeralda 1366 de esta ciudad. BALÁN se desempeñaba como presidente de la firma “Industrias Juan F. Secco S.A.”, también contratista del Estado.

El listado de coimas receptadas, según la imputación formulada, continúa. Se la atribuye a Baratta el cobro de 3.170.000 dólares, por un lado una suma entregada por su secretario, Hernán Gómez, otra porción del dinero fue llevada por el ex funcionario y su subalterno, a Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) al departamento de Uruguay y Juncal, donde vive Cristina Kirchner, y finalmente, la intermediación del ex funcionario para que se rematen unos terrenos: el favor fue cobrado por un millón de dólares.

El último hecho que se le adjudica a Baratta, es haber cobrado sobornos por 3.150.000 dólares. Quien habría pagado, consta en el texto judicial, fue Fernando Sananez que se desempeñaba en JCR -la firma que perteneció al fallecido Juan Carlos Relats-. Dueños del hotel Panamericano también era responsable de explotar el hotel boutique de Cristina Kirchner, Los Sauces Casa Patagónica. El modus operandi fue el mismo: el secretario Nelson Lazarte realizó el cobro en cuatro ocasiones y le entregó el dinero al ex secretario coordinador.

Por este conjunto de hechos deberá responder el 27 de diciembre Roberto Baratta, mientras en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se encuentran las demás acusaciones ya elevadas a juicio oral.

La última novedad al respecto es que las explosivas revelaciones publicadas por Clarín sobre la apertura del Iphone de Roberto Baratta fueron requeridas por la fiscal Fabiana León.

El informe fechado el 1 de noviembre que adelantó Clarín ingresó a instrucción y cuenta con una serie de conversaciones que mantenían la ex pareja de Centeno, Hilda Horovitz, con el ex funcionario. La sospecha inicial es que ella reclamaba dinero a cambio de no contar la información sobre el origen de los fondos que trasladaba el chofer.

Los mensajes que intercambiaban, sostienen en Comodoro Py, “debilitan la estrategia de las defensas”. En primer término porque las conversaciones “corroboran la existencia de los cuadernos previos al 2017” indicaron fuentes del caso este lunes.

Por ejemplo, uno de los diálogos ocurrió en la mañana del 20 de septiembre de 2016: “Hola buen día, soy Hilda, la ex de Oscar Centeno; hace rato que quería contarle lo que hizo Oscar, mientras trabajaba con usted en el ministerio como chofer”.

La mujer le relata al ex funcionario kirchnerista la compra de un departamento en Once, que luego fue vendido para comprar otro en Olivos, la compra de otro inmueble en Salta, y la adquisición de un vehículo marca Toyota. “Hoy, él vive con todos los lujos, terminó la gestión de Cristina y el 9/12/2015 me echó”, agregó aportando otros detalles para definir que “ése es Oscar” e invitando a Baratta a que le devuelva la llamada si quiere más información.