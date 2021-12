Festejos de la “Copa Eterna”: miles de hinchas de River y una caravana interminable a tres años del triunfo en Madrid

Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca



Festejos de hinchas de River a tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid Una caravana de miles de hinchas de River partió desde el Obelisco en el inicio de los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores del 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca por 3-1 en Madrid. La multitudinaria marcha de hinchas fue el primer punto de la celebración que va a siguió hasta Figueroa Alcorta y Tagle donde estaba la vieja cancha de River y toda la gente se suma a la fiesta que se desarrollará en el Monumental desde las 20 horas. Your browser does not support the video element. La ceremonia popular forma parte de un nuevo reconocimiento a la “Copa Eterna” que consiguió el equipo y sobre todo un festejo por el anuncio de la continuidad que realizó Marcelo Gallardo ayer al mediodía. La movilización fue organizada y convocada por la subcomisión del hincha antes del pedido de Gallardo para que se organice un festejo gratuito en el Estadio Monumental para seguir recordando aquel histórico partido Superclásico de hace tres años.

Noticias relacionadas

El manager de Marcelo Gallardo dio detalles sobre la oferta que le había hecho Uruguay



A tres años de la final de la Copa Libertadores en Madrid: River y su mayor alegría ante Boca