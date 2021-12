Siguiendo las declaraciones de Alberto Fernández en un acto donde reveló que estuvo en contacto con habitación milagrosa. El líder de Túpac Amaru negó al presidente y reveló que hace más de un año que no se habla. “Lo escuché. Dice que me habla a menudo, pero la única vez que le he enviado un mensaje, no a él, sino a otras personas que están a su lado, es diciéndole que no lleve a Dylan cuando cambie de ministro. Pero habla con él continuamente, como dijo que me habla a menudo, no. No me habla a menudo “, dijo Sala durante una entrevista con Radio Futuröck. La líder social también dijo que personas cercanas al Jefe de Estado le dicen que el mandatario está preguntando por su esposo o hijo. “Ha pasado más de un año, ha pasado mucho tiempo desde que hablé con él. Soy muy amiga de algunos de los que te rodean, estuvimos en los congresos de la Juventud Peronista del Peronismo. Nos conocemos desde que Néstor era presidente, pero hablar directamente con Alberto todos los días o una vez a la semana, no ”. Ayer, Fernández, durante un acto en honor a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, indicó que estaba hablando con el líder de Jujuy. “Sepa que hablo con Milagro (Sala) y pienso constantemente en lo que va a pasar con Milagro (Sala)”, dijo.

