1- ¿Existen medidas de ayuda para los monotributistas? Aquellos sujetos “cumplidores”, es decir, aquellos que pagaron al menos nueve meses en plazo y formaron las obligaciones mensuales mediante domiciliación bancaria en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, tendrán acceso a la devolución en un mes del componente tributario pagado en 2021, Indica LA GACETA el afluente Octavio Concilio. El reembolso entrará en vigor en 2022 y se acreditará automáticamente a las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adjuntas como medio de pago para los pequeños contribuyentes en consecuencia. Si bien este beneficio ya venía de años anteriores, la norma preveía, excepcionalmente, reducir la condición de calificación de 12 a nueve meses del año calendario y, así, cobrar el reembolso. Esto beneficia a los pequeños contribuyentes ya que obtendrán un reembolso por actividad y categoría. Por ejemplo, para quienes prestan servicios, el reembolso varía de $ 228.63 para aquellos en la categoría A, a $ 9,414.80 para aquellos en la categoría H. Para aquellos involucrados en la venta de bienes, el reembolso varía de $ 228.63 para la categoría A a $ 15,887.51 para la categoría. K. 2- ¿Qué ocurrirá con las exclusiones y cancelaciones de titulares de monotax? Es una más de las medidas de alivio, ya que las exclusiones de oficio a monotributistas que realiza la AFIP a través de controles sistémicos permanecen suspendidas hasta el 3 de enero de 2022; así como también se suspenden los efectos para el cálculo del plazo de aplicación de la cancelación automática. Esto se debe a la falta de pago de 10 meses consecutivos de impuestos, por lo que ningún contribuyente puede ser excusado este mes por falta de pago. 3- ¿Cuáles son los valores de las categorías Monotax y los límites de facturación para 2022? Pensando en el 2022, aunque aún no ha sido dado a conocer por la AFIP, los pequeños contribuyentes se están preparando para enfrentar, en principio, un aumento del 52,67% en el valor del monorato a partir de enero. Este incremento afecta el monto de la cuota a pagar, pero, por otro lado, también beneficia al contribuyente al aumentar el monto máximo de la facturación para permanecer en el régimen. Lo que aún genera incertidumbre es sobre qué valores base se aplicará este aumento del 52,67%, ya sea en relación a la tabla de monorato del pasado mes de enero o la tabla actual del pasado mes de julio, que cambió excepcionalmente los parámetros por la ley 27.639. Entendemos que en los próximos días habrá alguna regla de aclaración con la publicación de las tablas finales. 4- ¿Se debe hacer un proceso de recategorización este mes? No, el proceso de recategorización semestral vence el 21 de enero, salvo cualquier prórroga que otorgue la AFIP. El inspector Octavio Concilio sugiere la programación y no olvide realizar el trámite independientemente de la duración del feriado, ya que el incumplimiento puede resultar en una sanción de reclasificación del oficio. 5- ¿Existe algún crédito para los monotributistas? Sí, mediante el Decreto 512/21 se estableció el programa de Crédito Tasa Cero para quienes se adhieran al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por un monto máximo de $ 150.000. El financiamiento, siempre que el tenedor del monotax cumpla con las condiciones, se implementará a través de la Tarjeta de Crédito que indique cada sujeto en un desembolso con un período de gracia de seis meses y pago en 12 cuotas. Pueden solicitarse hasta el 31 de este mes ante la AFIP. El monto del crédito dependerá de la categoría de cada tenedor del monotax, de manera que los de la categoría “A” tengan acceso a un préstamo de hasta $ 90.000, en la categoría “B” hasta $ 120.000 y en otras categorías hasta $ 150.000. 6- ¿Cuáles son los ejes de la desgravación fiscal? Hay tres: condonación de deudas; la prórroga de la moratoria prevista en la Ley 27.241 que entró en vigencia en 2020 y beneficios para los contribuyentes no morosos. La moratoria, que ya se encuentra vigente y vigente hasta el 15 de marzo, permite regularizar las deudas vencidas hasta el último 31 de agosto en hasta 120 cuotas a una tasa inicial del 1,5%, según el tipo de contribuyente. 7- ¿El pago debe hacerse a la cuenta en la moratoria? Sí, dependiendo del tipo de contribuyente, tendrás que pagar a cuenta y la primera cuota del saldo vencerá el 16 de abril. En el caso de las pequeñas y medianas empresas – tramo 1, pago a cuenta del 1% de la deuda consolidada. Un pago a cuenta del 2% de la deuda consolidada en el caso de las empresas del tramo 2. En el caso de otros contribuyentes, el pago a cuenta será del 4% de la deuda consolidada, dice Concilio. 8- ¿Cómo se puede financiar el saldo de la deuda en la moratoria? Dependerá de la caracterización del contribuyente. Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro y seres humanos y bienes considerados pequeños contribuyentes hasta 120 cuotas; Las primeras 12 cuotas devengarán intereses a una tasa fija de 1,5% mensual; las demás cuotas se devengarán de intereses de acuerdo con la tasa de interés Badlar en moneda nacional de los bancos privados. En el caso de empresas medianas, los tramos 1 y 2 serán hasta 60x; Las primeras 6 cuotas devengarán intereses a una tasa fija del 2% mensual, mientras que las demás incurrirán en intereses a la tasa Badlar en la moneda nacional de los bancos privados. Para el resto de contribuyentes será hasta 36 cuotas; En las primeras 6 cuotas, los intereses se devengarán a una tasa fija del 3% mensual, mientras que las demás cuotas se devengarán con intereses de acuerdo con la tasa Badlar en la moneda nacional de los bancos privados. 9- ¿La nueva moratoria prevé exenciones? Se proporciona un alivio de la deuda de menos de $ 100,000 para los tenedores de monotax, micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades y organizaciones sin fines de lucro que han establecido un domicilio fiscal electrónico; Tener al día todas las presentaciones de las deposiciones determinantes e informativas para las cuales estaría obligado a vencer a partir del 1 de enero de 2016 y tener el CUIT activo sin limitaciones. En el caso de micro y pequeñas empresas, contar con el certificado MiPyme vigente. Para seres humanos y bienes indivisos, se considerarán “Pequeños Contribuyentes” cuando se registren en el Régimen de Utilidades, Bienes Muebles y / o en el Régimen Simplificado de Pequeño Contribuyente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N ° 27.653, ya que tenían la estado de activo en cualquiera de dichos impuestos en 2020 e ingresos registrados que no excedan el monto equivalente al ingreso bruto máximo de Monotax Categoría K vigente en diciembre de 2020, es decir, $ 2,609,240.69. También el total de los ingresos tributables y exentos registrados en el estado de resultados 2020 o, si la presentación del estado no corresponde, la suma del ingreso bruto máximo de la categoría de Régimen Simplificado más la suma de la remuneración total reportada en los estados F931 presentados. por su (s) empleador (es) de enero a diciembre de 2020 y los ingresos de los planes de jubilación y / o pensión de enero a diciembre de 2020. Si ha presentado la declaración de Bienes muebles 2020, que el total de activos en el país y en el extranjero tributable y declarada exenta sin considerar ningún tipo de mínimo no tributable, no excede los $ 20 millones. 10- ¿Qué pasará con los bienes muebles? El Senado aprobó y aún se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para incrementar la cantidad mínima no tributable del Impuesto sobre la Propiedad de las Personas Físicas y establecer una actualización automática cada año. El nuevo proyecto de ley prevé establecer que la tributación partirá de la suma de activos por R $ 6 millones. Actualmente, el mínimo no imponible es de $ 2 millones. Además, los inmuebles destinados al domicilio del contribuyente o del causante, en el caso de herencia indivisa, no tributarán cuando sean iguales o inferiores a $ 30 millones. Actualmente, esa cifra asciende a 18 millones de dólares. Por otro lado, el proyecto prevé una actualización automática de los parámetros una vez al año. 11- ¿Se pagan las ganancias con el bono de Navidad? En el año, hubo dos montos en los que la bonificación se consideró exenta del impuesto sobre la renta; Este parámetro también servirá para definir la categoría de trabajadores en relación a la retención de impuestos mensual. Mediante Resolución 5.076, la AFIP estableció que, para la bonificación del segundo semestre, la remuneración y / o valor bruto del activo no debe exceder los R $ 175.000 para ser considerado exento. Por ejemplo, un trabajador gana un salario de $ 160 000 en julio, agosto y septiembre; Octubre y noviembre $ 170,000 y en diciembre $ 200,000. Si bien, en el último mes, su salario ha superado los $ 175.000, tiene un salario medio semestral de $ 170.000, por lo que su bono está exento de Ganancias y no debe tributar por ello. 12- ¿Y si se supera este límite? Para los empleados que no se beneficiaron de las reformas, el cálculo de la retención en origen es idéntico al aplicado hasta 2020. Se suma una doceava parte del salario mensual a la base de cálculo cada mes para estimar la retención en origen. Después de que se cargue la tarifa del SAC en diciembre, estas estimaciones se ajustarán al valor real. Por ejemplo, un trabajador gana $ 200,000 de julio a noviembre; En esos meses se suma la duodécima parte ($ 16.667). En diciembre, el salario es de 210.000 dólares, sumando 17.500 dólares. El SAC real fue de $ 105,000 y la suma del estimado por el cual se hizo el impuesto fue de $ 100,833. Por lo tanto, la diferencia de $ 4,167 que no fue gravada debe agregarse a la liquidación de pago del SAC, o liquidación anual. 13- ¿Qué pasará con quien haya retirado los dólares? Los ahorradores que opten por retirar sus depósitos en dólares deben pagar el impuesto sobre bienes personales. La salida de depósitos en dólares se ha acelerado en las últimas semanas tras falsos rumores sobre una pesificación, que fue totalmente descartada por las autoridades del banco central. La entidad garantizó que la liquidez en dólares de los bancos se encuentra en niveles récord. Los Bienes Personales tributan de acuerdo al patrimonio de los contribuyentes al 31 de diciembre, con una tasa máxima de 1.25% para depósitos locales y 2.25% para depósitos externos. El homenaje no tiene actualización automática, ni siquiera las escalas y este año no se han cambiado. Esto implica una mayor presión fiscal, ya que el valor de los bienes se ha incrementado debido a la inflación, como ocurre con los automóviles, por ejemplo. El contribuyente sube en la escala impositiva, la cual se paga progresivamente, a medida que sus activos aumentan en pesos, cuanto mayor es la tasa a pagar, pasa de un mínimo de 0,5% a 1,25%. Retirar dinero del banco, tanto en pesos como en dólares, automáticamente pierde la Exención de Muebles, aunque esta se determina por el patrimonio al 31 de diciembre. Si el ahorrador que retira el dinero lo vuelve a depositar, recupera la exención.

