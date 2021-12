Otra alegría para River: Marcelo “Muñeco” Gallardo anunció que seguirá como DT “Millonario” un año más

Marcelo Gallardo. Foto: captura video. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, convocó este miércoles a una sorpresiva conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, que generó gran expectativa sobre su futuro, justo en el día en que los hinchas del “Millonario” celebran la histórica victoria sobre Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid. Así, le dio otra alegría a River y anunció que seguirá siendo DT “Millonario” por un año más. Aquí, las frases más destacadas de Marcelo Gallardo: “Después de unos días de reflexión, que fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día y al no poder aislarte, pero tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar, llegaba el final de mi contrato y era indispensable tomarme un momento para reflexionar“. “Después de tantos años y lo que exige una institución así, necesitaba reflexionar y decidir qué era lo que iba a hacer. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección más allá de lo que viví y sentí, vale la pena, merezco seguir estando un año más y tomarme la posibilidad después del partido con Colón descansar un poco y encarar un nuevo año con mucha energía para encararlo como venimos jugarlo”. “Anoche lo medité, se lo comuniqué a Enzo, Brito, CT y jugadores. No quería que pase más tiempo y necesitaba comunicarlo y no generar una mayor expectativa”. “Uno no puede conformar a todos, pero necesitaba tomarme un momento. No quería generar incertidumbre, angustia en el hincha, pero no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que me brinda el hincha, el cariño, es la manera de sentir y le devuelvo el afecto renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que me hace feliz”. El “Muñeco” sigue con la Banda Millonaria. Foto: captura video. “Decir que nada me movilizó es mentir. Cada demostración de afecto y valor tuvo mucho significado para mí. No estaba midiendo, pero era algo que necesitaba evaluar por mí persona y claramente pensando en que uno para seguir en este nivel de gestión y al frente del grupo que valoro enormemente no sólo por cómo son profesionales, cuerpo técnico, colaboradores, lo que implica seguir exigiéndolos y que ellos te muestren el ida y vuelta de que están contentos y quieren seguir con este grado de compromiso, y que haya un ida y vuelta humano me llena de satisfacción“. “Es un todo, pero tuve que dejarlo de lado para saber qué es lo que sentía. Si me dejaba llevar por todo eso, tal vez en ese momento post Racing hubiese agarrado a Benjamín, me hubiese ido a casa y me hubiese sentido en paz. Hubiese sido una manera de terminar mi vínculo, pero cada día que pasó me fue generando cosas esos condimentos”. “Mi continuidad es por un año, es lo mejor, lo que vamos a acordar. Me parecía lógico y muy sentido que mañana sea un festejo del hincha, sin tener que estar esperando ningún anuncio. Me quería sacar lo que tenía adentro y no quería esperar 24 horas para anunciar lo que había decidido. Quería que la gente vaya a festejar en paz, con emoción y que se desenvuelva con alegría. Será un tercer año del festejo eterno de Madrid y no podía haber nada que lo altere”. “Quiero terminar de competir estos 10 días y a partir de ahí empezaremos a evaluar. Más allá del descanso que todos debemos tomarnos por un año movido, con mucha carga, es justo empezar a trabajar cuando terminemos la competencia. Los dirigentes saben cómo vamos a seguir y evaluarán posibilidades en lo que hablemos en los próximos días”. Conferencia del DT de River. Foto: captura video. El caso de Ponzio: “Es una cuestión personal, lo hablé con él estos días. Fue llamativo. No anunció ninguna decisión y anunciaron por él. Mientras él no diga cosas en su boca, los demás no podemos hacernos eco. Es el responsable de su decisión y lo comunicará. Hasta el fin de semana pasado no tenía una decisión. Lo que se decía fue más externo”. “Cuando generás algo tan fuerte en un club. Las personas estamos de paso, hay momentos que depende de vos y otros que no. Mientras tenga la posibilidad de elegir, como en esta oportunidad, elijo seguir estando, perteneciendo. Es mi posibilidad. Y si lo elijo es porque lo siento. Es muy claro. Las personas estamos de paso, quedan las instituciones, que es lo que se debe defender. Defendemos a un club con mucho prestigio y a los que tenemos un vínculo, más allá de lo que pase en el día de mañana, más allá de que lo generamos para que el club sea más prestigioso, es algo que va a quedar para toda la vida, pero no por eso te vas a perpetuar”. “Siento que me tengo que quedar por elección y deseo. La vida te pone a prueba todo el tiempo y para mí fue importante. Después de Racing hubo mucha emoción y nunca evalué otras posibilidades. Jamás. Me llegaron propuestas que no he escuchado, las agradecí, pero me parecía que tenía mucho valor terminar el vínculo, llegar hasta el final y ahí sí sentirme liberado para descansar o escuchar posibilidades. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso. Fue evaluado lo justo y necesario y ayer terminé de hacer el clic“. “No me dejaron evaluar demasiado, ayer hice el clic. Fue un poco de todo lo que conté. En ese momento dije ya está. Hace dos semanas hubiese dicho lo contrario, sentía que ya estaba. Dije que tenía el derecho a reflexionar y sentía que iba a tener un tiempo, pero no lo tuve con la dinámica. Tenía que decidir sin generar que lo externo me generara un peso y no involucrar a muchas más personas, simplemente un deseo sentimental y personal”. Conferencia de prensa completa. Video Youtube River Plate.

