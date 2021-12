Susana Giménez junto con Moria Casán son dos de las mujeres más reconocidas de la Argentina. Ambas son íconos del país y cada vez que aparecen en televisión con algún programa haces picos de rating. Aunque en el último tiempo mantuvieron las distancias.

Susana Giménez viajó junto a Marley a Miami. El conductor está grabando los programas de “Por el Mundo” uno de los ciclos más vistos de Telefe. Al regresar fue consultada por los periodistas de América Tv por su relación con su compañera Moria Casán.

Moria Casán.

Ella es muy opinóloga y yo no.

Susana manifestó que Moria opinaba sobre todo. Lo cierto que que Susana días anteriores había dicho que no quería vivir en “Argenzuela”. Una frase que llamó la atención de Moria. Ante eso la “One” tomo esas declaraciones y transformó sus palabras para referirse a la diva de los teléfonos.

Argenzuela oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen.

Expresó al regresar de “Los Ángeles”. Pero lo más inesperado fueron las declaraciones del hermano de Susana. El cantante fue participante de “MasterChef Celebrity Uruguay”. Tras ello permaneció un tiempo en ese país donde su hermana tiene casa. Aunque en diálogo con Juan Etchegoyen dijo:

Patricio y Susana Giménez.

No le doy más importancia a la pel*****.

Sin dudas el hermano de Susana Giménez fue contundente con sus declaraciones. Aunque también hizo hincapié en que no está de acuerdo con lo que sucede en Argentina: “Me da lástima que la gente se vaya, pero es lo que hay. Yo no creo en el dicho ‘si no puedes contra ellos, úneteles´, yo creo más en dejarlos ir”.