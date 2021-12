El 1 de marzo de 2020, al comenzar su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo: “En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla […] Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros”.

Veintiún meses después, con la pandemia de coronavirus y 2 instancias electorales de por medio, el primer mandatario incumplió casi la mitad de una veintena de promesas que había realizado durante la campaña electoral de 2019, siendo el candidato presidencial del Frente de Todos.

Uno de los propósitos fundacionales de Chequeado es mejorar la calidad del debate público. Para eso, desde hace 11 años y de manera cotidiana, el medio lleva a cabo chequeos a los dichos de los líderes de la Argentina -entre ellos, los presidentes-, con el fin de comprobar si son verdaderos, falsos o engañosos, entre otras calificaciones.

En ese contexto, Chequeado tomó 20 promesas de Fernández -como lo había hecho con otras 20 formuladas por su antecesor, Mauricio Macri (Cambiemos)- y, tras un trabajo de verificación, revisando datos y consultando a fuentes fidedignas y a expertos de distintas áreas, concluyó este año que 9 de ellas fueron incumplidas.

En cambio, 4 promesas sí fueron cumplidas (lo que supone una leve mejora con respecto a su primer año de gestión, cuando eran 3); 2 están “en proceso, adelantadas” y 5, “en proceso, demoradas”.

Si se compara el grado de cumplimiento de Fernández para su segundo año con el mismo año de la gestión de Macri, el resultado es que el representante del Frente de Todos incumplió un número mayor de promesas (en 2021 Fernández no cumplió 9 promesas, mientras que el ex presidente no honró su compromiso en 2 casos), pero también cumplió más (4 de Fernández vs. 2 de Macri).

Cuáles son las 20 promesas verificadas y qué cumplimiento tienen



Qué prometió y qué cumplió Alberto Fernández.

Estas son las 20 promesas que Fernández asumió públicamente en 2019 y que este medio seleccionó para verificar, con sus correspondientes calificaciones al concluir su segundo año de gestión:

-Volver a potenciar el Mercosur. En proceso, demorada.

-Volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Incumplida.

-Voy a ayudar a que las exportaciones crezcan. En proceso, demorada.

-Vamos a crear el Ministerio de la Mujer. Cumplida.

-Crear un Consejo de Seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno. Incumplida.

-Vamos a cuidar nuestros bosques. En proceso, demorada.

-Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Incumplida.

-Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. En proceso, demorada.

-Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Incumplida.

-Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos. En proceso, adelantada.

-Yo el 10 de diciembre voy a recomponer jubilaciones [un 20%]. Incumplida.

-Voy a recomponer el salario de los asalariados. Incumplida.

-Aborto: hay que legalizarlo. Cumplida.

-Desdolarizaremos tarifas. Cumplida.

-Vamos a recuperar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En proceso, adelantada.

-Vamos a tener un INDEC que funcione bien. Cumplida.

-Recuperaremos la inversión en el sistema universitario. En proceso, demorada.

-Ni cepo ni especulación. Una regulación que ponga límites a los capitales especulativos. Incumplida.

-Acumulación de reservas. Incumplida.

-Tendremos un dólar competitivo para producir y exportar. Incumplida.

Estas 20 promesas se van a monitorear durante los próximos 2 años para analizar su grado de cumplimiento en el transcurso de toda la gestión de Fernández.

Nueve de los compromisos chequeados surgen de lo dicho por el entonces postulante del Frente de Todos durante los 2 debates presidenciales de 2019, 4 fueron elegidos por la comunidad de Chequeado a través de una votación de sus seguidores de redes sociales, y 7 pertenecen a la lista de promesas públicas del Frente de Todos, #LaPropuestaDeTodos.

“Así como hicimos durante toda la gestión de Macri, este año chequeamos por segunda vez 20 de las principales promesas que hizo ante el electorado el presidente Fernández”, recordó Laura Zommer, directora ejecutiva y periodística de Chequeado. Y destacó: “Con esta iniciativa, que hacemos por sexto año consecutivo, buscamos darle un seguimiento y monitorear los compromisos asumidos por el jefe de Estado y que haya más evidencia sobre cuánto de lo que se promete en las campañas presidenciales se cumple”.

Qué significa cada calificación

Así como Chequeado se ciñe a un método para realizar chequeos a lo que dicen los líderes y verificaciones a desinformaciones que circulan en redes sociales, para calificar el cumplimiento de las promesas de los presidentes de la Nación este medio también se basa en criterios preestablecidos y transparentes, que son los mismos desde hace 6 años:

Cumplida: la promesa se llevó a cabo en el plazo previsto.

En proceso, adelantada: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

En proceso, demorada: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

Incumplida: la promesa tenía un plazo establecido que no se cumplió o los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto.

Autor: Juan José Domínguez y Matías Di Santi

Edición 1: Matías Di Santi

​Edición 2: Laura Zommer