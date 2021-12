Con una plaza colmada de militantes y en medio una gran mística peronista, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner volvieron a mostrarse hoy en público, siendo la última vez en el acto de cierre del Frente de Todos previo a las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre.

Minutos después de las 19:30, ingresó Cristina Kirchner al escenario montado a metros de la Casa Rosada, siendo de las más aplaudidas, para dar inicio al acto por el Día de la Democracia.

La vicepresidenta subió a la estructura principal que se montó de cara a la plaza junto a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y José Pepe Mujica (Uruguay), seguidos por el jefe de Estado.

Fuera de agenda, el ex mandatario de Uruguay hizo uso de la palabra para emitir un breve saludo a los presentes en la mítica plaza y presentar al ex presidente de Brasil, quien fue el primer orador del acto.

“Va a ser el presidente de Brasil”, enfatizó Mujica al presentar a su “amigo Lula”, y aprovechó la ocasión para pedir a los argentinos que “cuiden” la democracia.

En una breve intervención, el ex mandatario uruguayo expresó: “Cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta, porque los humanos no somos perfecto, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor”.

“Gracias pueblo argentino. Vaya un abrazo de todos mis compatriotas y de los muchos de compatriotas que viven acá en la Argentina”, concluyó.

Como segunda oradora de la actividad, la vicepresidenta hizo referencia a los logros de su gestión y la del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, momento en el que ponderó la gestión peronista.

Tras pedir a los militantes que “bajen las banderas” para que “todos puedan ver” la actividad, la ex presidenta arengó: “No las bajen nunca, es enrollarlas por un ratito. Después siempre arriba y adelante”.

Al hablar del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cristina se refirió al periodo como “se vino la noche”, lo que generó cánticos en contra del ex mandatario.

“Macri basura, vos sos la dictadura”, coreó el público asistente, pero la titular del Senado retrucó: “No, esas cosas no se hacen. Hay que poner el voto racionalmente. Nada de insultos a nadie”.

Previo a mostrarse en el escenario de Plaza de Mayo, Cristina Kirchner y Alberto Fernández estuvieron reunidos en el despacho presidencial de Balcarce 50 junto al ex presidente de Brasil antes de dirigirse al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada para hacer entrega de los premios Azucena Villaflor 2021.

El encuentro en la oficina de Alberto Fernández, que duró apenas unos minutos, se trató de la primera visita de Cristina Kirchner al despacho presidencial desde el 9 de diciembre de 2015.

En tanto, el ex mandatario uruguayo arribó a la Casa Rosada minutos antes del inicio de la entrega de premios junto a su esposa, la ex senadora Lucía Topolansky .

Tras la actividad en el Museo del Bicentenario, los dirigentes se volvieron a congregar en el despacho del primer piso de la Casa Rosada, donde permanecieron hasta minutos antes de hacer su ingreso triunfal a un escenario que los esperaba para compartir un mensaje político con los miles de militantes que aguardaron ese momento desde las 16:00.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el cierre de las inmediaciones a la Casa de Gobierno, el “Festival Ciudadano” contó con la participación de Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Víctor Heredia.

También se estuvieron presentes los Super Ratones, el grupo Ráfaga, Bárbara Recanati, Massacre, Francisco El Hombre, Orkesta Popular San Bomba y Dolores Solá.

Con gran mística peronista, Alberto y Cristina conmemoraron los 38 años desde la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín y los dos años desde la asunción de la coalición gobernante.