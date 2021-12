Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a compartir un escenario después de un mes. La última vez había sido en Merlo, en el cierre de campaña del Frente de Todos. El Presidente y la vice fueron los principales oradores del acto por Día de la democracia y los Derechos Humanos, que tuvo -aun con la presencia de los ex presidentes de Uruguay y Brasil, José Mujica y Lula da Silva- un fuerte componente partidario y oficialista, y donde otra vez las diferentes visiones de la dupla gobernante volvieron a quedar expuestas en público.

A diferencia del cierre de campaña, donde permaneció en silencio, la ex mandataria fue quien más tiempo se explayó arriba del imponente escenario montado en el perímetro de la Casa Rosada frente a una Plaza de Mayo con algunos claros por donde desfilaron varios números musicales durante toda la tarde.

Durante 29 minutos, Cristina, la penúltima oradora de la noche, hizo un monólogo donde cuestionó al Fondo Monetario por haber condicionado a la Argentina en el pasado y le pidió a Fernández que acordara con el organismo de crédito bajo ciertas condiciones. “Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior en evasión. Tiene que ser un puente de negociación con el Fondo. Señor Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos””, sostuvo, en una fórmula que repitió durante buena parte del discurso. Casi siempre eligió tratar de usted a Fernández y se refirió a él por su cargo, lejos de la familiaridad que exhibió con Lula y Mujica.

Testigo privilegiado, a la izquierda del escenario, el ministro de Economía Martín Guzmán escuchaba con atención. Intercalaba aplausos y caras más serias.

La ex presidenta no presentó a Fernández como había hecho Mujica con Lula y el ex mandatario brasileño con ella. Cargó contra la oposición, la Justicia, los medios y les dejó un mensaje a los radicales. “Despabílense. Los dos presidentes que tuvieron los tumbó el Fondo Monetario Internacional”, señaló en alusión a Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. La vicepresidenta insistió en que el organismo de crédito con sede en Washington acordó el préstamo más grande de su historia para apuntalar las chances electorales de Mauricio Macri. “A Macri le pusieron toda la tarasca para que pudiera ganar las elecciones. Tampoco les dio resultado. Pusieron US$ 57 mil millones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo”, sostuvo.

Las referencias al acuerdo con el Fondo no fueron las únicas recomendaciones que la titular del Senado le dejó al jefe de Estado. “Creo compañero que usted debe convocar a un Gran Acuerdo Nacional Argentino, un GANA”, sugirió para referirse a la restricción de dólares, la falta de una moneda fuerte y un planteo sólido de todo el arco político ante el Fondo.

Cuando terminó de hablar, desde las proximidades del Banco Nación donde estaban ubicadas las principales columnas de La Cámpora dispararon fuegos artificales. El truco no se repitió cuando Fernández clausuró la noche.

El Presidente no esquivó las palabras de su antecesora. “Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina. Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino”, señaló.

El mandatario insistió en que se tomaría el tiempo necesario para cerrar un acuerdo. Por la mañana, el propio Gobierno había difundido auspiciosamente el mensaje de los técnicos del FMI que negociaron esta semana con los delegados del Ejecutivo. En ese texto, el Fondo reclamó al Gobierno más firmeza en el control del gasto y políticas para reducir la inflación.

Fernández defendió su gestión de gobierno y la compra de vacunas y cargó contra la oposición. Al igual que la vice, cargó contra los libertarios. Solo la vicepresidenta se acordó de mencionar a Alfonsín, a 38 años de su asunción. También comparó la dictadura militar con el lawfare del que se siente víctima. “Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios hegómicos. Se condena en los medios y se le pone el sello en la Justicia”, dijo. El Presidente, más tarde, le dijo que la defendería siempre porque creía en su inocencia.

Mujica fue muy austero de palabras y pidió a los argentinos que cuiden la democracia. Lula da Silva, como Cristina Kirchner más tarde, evocó sus años como presidente en los que le tocó gobernar cuando hacían lo mismo en sus países el ecuatoriano Rafael Correa, la chilena Michelle Bachelet, el boliviano Evo Morales, el paraguayo Fernando Lugo, el uruguayo Mujica y, por supuesto, Néstor y Cristina Kirchner. Le agradeció varias veces al Presidente por su apoyo mientras estaba preso. La vicepresidenta le auguró que volverá a ser elegido el año próximo. Al final, hubo un abrazo entre los Fernández.

Desde La Cámpora calcularon una asistencia de 250 mil militantes. Otras fuentes, acostumbradas a medir el tamaño de las movilizaciones, aseguraron que no hubo más de 20 mil personas. Máximo Kirchner había pedido hacer “reventar la plaza”, lejos del ánimo que mostró el 17 de noviembre, cuando el único orador fue el Presidente y señalaba que no era conveniente un acto político a tres días de las elecciones. Intendentes y organizaciones sociales que hoy son la principal base de sustentación de Fernández -que se siente fortalecido a pesar de la derrota electoral- también movilizaron. La CGT, en cambio, brilló por su ausencia.

En las últimas semanas, intendentes que se referencian en el Presidente y los ministros albertistas se animan en privado a marcar las diferencias con La Cámpora. Este viernes preferían elegir la celebración como el relanzamiento de la gestión; algo similar habían sugerido el 17 de noviembre.

Todos los ministros asistieron al acto. Las únicas excepciones fueron el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro que viajaron a Santiago del Estero para la asunción formal del gobernador Gerardo Zamora.

