Seis años y un día después de dejar el poder, Cristina Kirchner volvió a ingresar al despacho presidencial que ocupó durante ocho años. Durante los últimos 24 meses se había negado en sus escasas visitas a la Casa Rosada a visitar a Alberto Fernández en su oficina en el primer piso de Balcarce 50. Prefería en cambio la comodidad de su principal delegado en el Gabinete, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. Este viernes quebró esa costumbre, aunque podrá seguir diciendo que nunca estuvo a solas con el Presidente.

Luego de ocupar las instalaciones del ministro del Interior, que había viajado a Santiago del Estero, subió a encontrarse con Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, que charlaban animadamente desde hacía un rato junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el único mandatario provincial que asistió al acto. Los cuatro, junto a Sergio Massa, habían compartido una cena larga en la noche del jueves en la residencia de Olivos.

Lula y Cristina se sienten hermanados por las causas judiciales en su contra, pero solo el ex presidente brasileño estuvo en prisión. De eso hablaron durante la comida del jueves, tal como relató la vicepresidenta durante el acto en Plaza de Mayo. Lula cargó contra los medios que lo acusaban de corrupción. CFK recordó las 5 causas por asociación ilícita que enfrentó; con miembros de su gobierno y con su propia familia.

Antes de que la vicepresidenta subiera al despacho presidencial, Fernández y Lula grabaron una entrevista con el realizador estadounidense y ganador del Oscar Oliver Stone. El director de cine y guionista es un enamorado de la centroizquierda latinoamericana de la última década. En diciembre de 2019 ya habían entrevistado a los Fernández.

La visita al despacho presidencial se repitió después de la entrega de los premios Azucena Villaflor en el Museo del Bicentenario para homenajear a activistas de los Derechos Humanos. Se sumó el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica junto a su esposa, la ex senadora Lucía Topolansky.

En la vieja aduana de Taylor, con pocas sonrisas los Fernández se sentaron uno al lado del otro. Cristina le habló al oído mientras se llevaba la mano a la boca para que las cámaras no tomaran qué decía.

La resquebrajada unidad oficialista fue eje de algunas de las reflexiones de los homenajeados, como Estela de Carlotto. “Tenemos en este momento un presidente que se llama Alberto Fernández y una vicepresidenta que se llama Cristina. Tenemos que ayudarlos a ellos. Podemos pensar distinto, pero están haciendo milagros porque un país con la pandemia y un país con una deuda externa impagable es un país que hay que tenerlo presente como Presidente mañana, tarde y noche. Ni hablar Cristina que es una bomba. Sí, sí, vos no te sonrías porque sos brava, bravísima”, le dijo con una sonrisa la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a la vicepresidenta.

A esa misma hora Máximo Kirchner llegaba a las inmediaciones de la Plaza con una extensa columna de La Cámpora. El jefe del interbloque oficialista en Diputados no pisó la Casa Rosada. Veintitrés días antes había preferido seguir el discurso del Presidente desde lejos, luego de intentar convencerlo de la necesidad de darlo de baja. Este viernes estuvo mucho más cerca.

Lo rodearon algunos de los principales dirigentes de su organización: los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. La organización del acto había quedado en sus manos y toda la organización quedó en manos de Ignacio “Nacho” Saavedra, un dirigente muy cercano a la otrora organización juvenil.

Fue la antítesis de las casi nulas demostraciones de fuerza que hicieron durante toda la campaña electoral, cuando La Cámpora se mantuvo prescindente y casi no se movilizó con el argumento de la crisis sanitaria. Esta vez pusieron toda la carne al asador, aunque dentro de once días será necesario un pasaporte sanitario para asistir a eventos masivos.

Acostumbrado a los silencios, esta vez el hijo de la vicepresidenta prefirió hablar ante las cámaras de C5N. “El día que esté escrita cuál es la propuesta del FMI para la Argentina, veremos“, sostuvo.

Los ministros más leales al Presidente tienen más encono con La Cámpora que con la vicepresidenta. “Ella los puede ordenar”, afirmaban semanas atrás.

Esta vez, en la movilización, coincidieron varios de los aliados que los miran con desconfianza como el peronismo porteño y las organizaciones sociales.

En los últimos días dejaron de raspar a sus enemigos íntimos. Desde ambos sectores repiten la misma metáfora. “Si les tirás los bigotes al león, al final te come”, señalan desde el flamante peronismo territorial y también desde La Cámpora.

La ex mandataria no hablaba en público desde hacía dos meses. La última vez había sido el 16 de octubre en la ex Esma. Hubo mensajes en Twitter y la carta sobre la lapicera del Presidente. En público, frente a una multitud que la vivó mucho más ella que a su socio político, fue más explícita. Fernández, que padeció durante los actos de campañas, hablar después de la vice -“es muy difícil”, reconoció alguna vez- esta vez fue casi tan enérgico como ella. Y se animó a contestarle.

