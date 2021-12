Esteban Bullrich dejó su banca en el Senado con una emotiva carta: “Renuncio con profunda tristeza”

Esteban Bullrich en el Senado, AGENCIA NA El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich formalizó su renuncia a la banca como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le dificulta el habla y la movilidad, con una conmovedora declaración que provocó llantos en plena sesión del Senado. Cuando Bullrich terminó de transmitir su decisión, sorpresivamente, el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, presentó una propuesta para que se permita al senador del PRO continuar ejerciendo su función como legislador de manera remota, algo que fue apoyado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras meditar unos instantes, Bullrich agradeció la propuesta pero ratificó su posición con el argumento de que fue una decisión “muy meditada” junto a su familia. Con un llanto desconsolado, el senador transmitió una declaración en la que llamó a “tender puentes” y lograr “consensos” entre oficialismo y oposición a través de una voz en off que activó con ayuda de su esposa María Eugenia y los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri. Your browser does not support the video element. Previamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicó la necesidad de apartarse del reglamento para permitir al senador de PRO expresarse mediante un sistema tecnológico no habilitado por el reglamento del Senado, debido a las dificultades en el habla que padece Bullrich. En ese lapso, la vicepresidenta olvidó el izamiento de la bandera y al percatarse de ello admitió que se había puesto “muy nerviosa” por ver al senador Bullrich, que ya desde su banca y con dificultad de movilidad le había pedido la palabra para formalizar su renuncia. Fernández de Kirchner también informó que el oficialismo había aceptado el tratamiento sobre tablas de un proyecto de educación inclusiva de autoría del legislador de Cambiemos. “Voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad es este proyecto de educación inclusiva que busca igualar oportunidades e intenta dejar de lado vanidades para buscar consenso”, fueron algunas de las palabras del senador en su despedida. Bullrich fue despedido con un cerrado aplauso de pie por todos los senadores y las senadoras en el recinto, en una sesión en la que estaban presentes sus hijos, además de su esposa. En el momento de la lectura de su declaración, varias senadoras rompieron en llanto como la tucumana Silvia Elìas de Perez, Gladys González y Tagliaferri, a quien la une una amistad con Bullrich.

