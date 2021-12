Furor en las redes sociales: Tesla lanza un cuatriciclo eléctrico para niños

Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo



Tesla Cybertruck. Tesla acaba de anunciar Cyberquad, un cuatriciclo eléctrico para niños, la camioneta “pickup” será una versión con cuatro motores eléctricos y tendrá dirección independiente en los ejes delantero y trasero. La incorporación de movimiento direccional al eje trasero permitirá al Cybertruck desplazarse transversalmente, mientras que la versión con cuatro motores tendrá un motor en cada rueda del vehículo. “La producción inicial será con la variante de cuatro motores, con un control de independiente y ultra rápido para cada rueda”, aseguró Elon Musk. Your browser does not support the video element. Además aseguró que este vehículo “tendrá dirección frontal y trasera, así que no como un tanque, puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo” y que la compañía ofrecerá más información sobre la producción y los precios cuando Tesla presente los resultados financieros de 2021. Se espera que el Cybertruck de Tesla empiece a ser producido el próximo año, aunque el proyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha permitido que otros fabricantes hayan empezado a vender camionetas “pickup” eléctricas. General Motors está vendiendo el GMC Hummer, que puede desplazarse diagonalmente como un cangrejo y Rivian el modelo R1T, que podrá girar como un tanque, con las ruedas de un lado bloqueadas y las del opuesto en movimiento.

Noticias relacionadas

Elon Musk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla por la encuesta que realizó en Twitter



Elon Musk desafió a la ONU: va a dar dinero si demuestran cómo lo utilizarían para resolver el hambre en el mundo