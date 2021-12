Vinicius Jr. vive un gran presente al mando de Carlo Ancelotti. El brasileño consiguió continuidad y lleva marcados 12 goles más siete asistencias, todo en 22 partidos de la actual temporada.

El delantero del Real Madrid tiene la moral bien arriba y ya se ilusiona con destronar a Lionel Messi: “Tengo que trabajar bastante para ganar el Balón de Oro. Debo seguir jugando aquí, hacer las cosas bien y estar siempre en mi mejor versión.

“Si sigo jugando así, claro que puede ganarlo, pero lo principal para mí es ganar con el equipo y lograr muchos títulos con el Real Madrid”, aseveró Vini en una entrevista con Movistar+.

El joven de 21 años tiene contrato hasta 2023 en el Santiago Bernabéu. Si bien se rumoreó con una posible salida al París Saint Germain, el ex Flamengo dejó en claro que quiere quedarse: “Mejor no me pongo precio y me quedo aquí en el Madrid”.

Detractores. "No escucho las críticas, solo las personas que están cerca".





