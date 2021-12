Sergio chouza, economista, dijo que reducir la cuestión del dinero no significa inflación reducción, pero hay que tener en cuenta otros factores. Todo el mundo quiere tener cuentas públicas organizadas y un presupuesto equilibrado, pero según Chowza, esto no se debe hacer mediante la corrección, sino estimulando la actividad privada con subsidios y programas gubernamentales. Esta última idea coincide con la idea de Alberto Fernández, pero no parece funcionar.

Argentina es un país conservador desde el punto de vista económico. Cualquier ajuste en el gasto público implica un peso emocional muy alto y siempre se evita debido a la situación actual. “Una condición mínima que se ha escapado de sus funciones centrales, que finalmente cristaliza una distribución más desigual”, dijo Chowza a C5N.

“El tema monetario tiene un impacto, pero hay más factores a considerar: los desequilibrios cambiarios (acciones en dólares), las ofertas de distribución y el aumento de los precios internacionales de las materias primas”, dijo el economista, pero no tomó en cuenta que los desequilibrios cambiarios incluyen correcciones y devaluaciones.

Para reducir la cuestión monetaria, Chouza sostiene que esto se puede lograr mediante el crecimiento económico y una mayor actividad. De esta manera el estado podrá cobrar más que impuestos, y luego pensar en reducir costos, pero ella insistió en no atacar directamente el problema por parte del Banco Central.

En el informe, el economista señala que la actual emisión de dinero es similar a la que utilizó la cúpula de Mauricio Macri en 2016, lo que no parece tan grave. Sin embargo, justifica la continuación de la emisión de billetes por parte de la entidad autárquica: corrección ».