Mal momento para Maite Peñoñori: le robaron el celular Esta semana, Maite Peñoñori anunció su renuncia a LAM luego de seis años, los mismos que lleva en el aire el programa, en los que pasó por diferentes etapas. Comenzó como notera y con el tiempo ocupó un lugar en el panel de las angelitas. Con profunda emoción, Maite se despidió de sus compañeras: “Agradecerle a las chicas que son todas muy buenas compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces de afuera da la impresión que en LAM se pelean, se matan. Y de verdad que es un equipo humano hermosa y de todos me llevo de todos algo súper bueno”, señaló entre lágrimas. Ahora, fue el propio De Brito, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales de un mal momento que le tocó atravesar a la periodista. “Si le escriben o llaman a Maite y no reciben respuesta o no los atiende, no es nada personal sino que le robaron el teléfono ceulular”, publicó De Brito en sus redes sociales. Si le mandas mensaje a Maite y no te contesta, es porque le afanaron el celu @emedemaite — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 9, 2021

Noticias relacionadas

Ángel de Brito confirmó que termina Los Ángeles de la Mañana y se va de El Trece: cuándo es el último programa



Wanda Nara confirmó su separación: “No quiero saber nada más de nada’”



