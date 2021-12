Máximo Kirchner: “El día que esté escrita cuál es la propuesta del FMI para la Argentina, veremos”

Máximo Kirchner en el Acto por el día de la Democracia Cuando todo parece indicar que las conversaciones entre la Argentina y el FMI están avanzando, Máximo Kirchner, presidente del bloque de Diputados del oficialismo, aprovechó la marcha en Plaza de Mayo por el Día de los Derechos Humanos para volver a dejar en claro su postura y poner paños fríos a las negociaciones. “La responsabilidad primaria es de Macri y Larreta. Hoy los argentinos tenemos que lidiar con un inexplicable préstamo de 44 mil millones de dólares. En la presidencia de Néstor pudimos cancelar 9 mil millones de dólares. A partir del 1 de enero Argentina debería devolver 18 mil millones. El doble que el 2005. Sería bueno que un tecnócrata del FMI o Macri nos contaran cómo iban a pagar en 2022 18 mil millones de dólares. Hasta aquí no hemos visto nada escrito. El día que esté escrita cuál es la propuesta del FMI para la Argentina, veremos”, expresó el diputado nacional en diálogo con el canal C5N. “Terminamos discutiendo cuestiones banales y no este tipo de cosas que son las que hacen no solo que a los que menos tienen le llegue una mejora económica, sino que el préstamos del Fondo no fueron para capitalizar a la Argentina. No hay mejores caminos, no hay más aviones, las vías férreas son lo que son. Lo más desastroso del préstamo es que el pueblo no lo capitalizó”, agregó. En ese marco, el líder de La Cámpora hizo especial hincapié en el pago que en 2005 Néstor Kirchner le realizó al FMI para cancelar la deuda de ese momento: “Lo sacamos del país pagandole. Quieren presentar a quienes nos oponemos a ese tipo de políticas como gente irracional. Les quiero recordar que el Frente de Todos canceló la deuda con el FMI, no le pedimos plata. Mucho menos lo que dijo el FMI cuando dijo que le habían prestado a Macri para ver si podían ganar una elección. Fue tan mal gobernante que ni con 44 mil millones de dólares pudo ganar la elección y ahora nos quiere dar clase de economía”. Más adelante, aprovechó el contacto con la prensa para enviarle un mensaje de apoyo a Lula: “Lula tiene con Argentina un fuerte lazo, tan fuerte que cuando en el 2005 los argentinos vieron cómo su sacrificio era puesto en valor le pudimos cancelar la deuda con el FMI y lo hicimos junto al Brasil. Por eso es importante la integración regional. Fue un proceso, no perfecto, pero más virtuoso que el que trajeron las derechas. En Argentina tenemos el más claro ejemplo y en Brasil también. Han sido 4 años duros de Macri y los dos de pandemia también para la gente, piense como piense, vote como vote y viva como viva”. Finalmente, dejó un mensaje para los próximos dos años del gobierno: “Depende del comportamiento que tengamos como ciudadanos. Que nos vacunemos y nos cuidemos. Que no sea necesario tomar medidas como las que hubo que tomar. A nuestro entender tenemos que esperar, trabajar mucho, no quedarse solo en lo posible sino disputar la realidad y tratar de comprenderla. Paulatinamente la sociedad necesita gestos fuertes para comprobar que aunque la mejora no sea inmediata, va a llegar. Tenemos que tener puesta la cabeza y el corazón en que el sujeto principal de cada política pública tiene que tener como foco de atención a las personas que sufrieron mucho en la pandemia”.

