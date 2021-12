Mica Viciconte y Fabián Cubero están en uno de los mejores momentos de sus vidas, ya que desde hace casi cinco meses, saben que van a ser padres de Luca, un niño que fue muy esperado por la modelo y que, por sus miedos de mamá primeriza, será muy cuidado.

En diálogo con la revista Caras, Mica contó que con un amor de pareja consolidado y años de relación, sintió que era momento de comenzar a formar una pareja. “Yo nunca había buscado con otra pareja y no sabía si había algo que podía impedirlo”, relató.

Según Mica, para poder quedar embarazada y estar 100% segura de que iría todo bien, decidió hacerse varios chequeos médicos que, para su sorpresa, no le dieron del todo bien y tuvo que hacer algunos ajustes en su alimentación para poder estar plena. Sin embargo, unos meses después, Luca llegó una noche en las cataratas del Iguazú.

Es un lugar que me gusta mucho y me transmite paz. Me olvidé de todo y finalmente ahí fue cuando quedé embarazada