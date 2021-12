Mirtha Legrand confirmó su regreso a la televisión. El próximo 18 de diciembre la diva estará de regreso a su programa por la pantalla de El Trece para despedir este 2021.

Cabe recordar que la diva completó casi dos años fuera de la pantalla chica por razones de salud. No obstante, la noticia de su regreso tiene felices a los televidentes de la “La noche de Mirtha Legrand”, quienes reclamaban su presencia.

Mirtha Legrand.

Protagonista de la gala de Los Personajes del año de revista Gente, la Chiqui se robó todas las miradas. Fue entrevista por Moria Casán, con quien habló de su esperada vuelta.

“Esta es mi primer salida, vamos a hacer un poco de promoción para el 18”, bromeó la diva de los almuerzos. Y se confesó: “Estoy aterrada porque no me acuerdo como se hace el programa, pero en la marcha me iré acordando de todo”.

“A lo largo de mi vida he trabajado en todos los sectores, con todo tipo de gente. Sin embargo, con quienes me gusta estar es con los actores, es donde me siento más cómoda y más feliz. Me encanta estar con la gente del ambiente, me encantan los chimentos, me encanta verlos. Hay muchos que no he visto todavía”, comentó la diva a Moria Casán.

Además, la Chiqui habló de cómo la afecto la pandemia de COVID-19. “He estado trescientos días sin salir de mi casa”, confesó. Y, sobre las dosis de la vacuna de AstraZeneca que recibió aseguró: “La pasé mal”.

Para la noche de este jueves, la estrella argentina eligió un look muy elegante. Para correr la alfombra roja del Hotel Alvear. La pieza, de Iara Alta Costura tiene un fondo en blanco sobre el que se destacan texturas metalizadas.

El modelo es al cuerpo y se amplía en la falda. Con un escote en “V”, mangas largas y un detalle con volados en ambas sisas, Mirtha Legrand eligió acompañar su estilo con unas elegantes alhajas que le dieron el toque final a su outfit.