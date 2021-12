La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, contó este jueves cómo su primo Esteban Bullrich tomó la decisión de renunciar a su banca en el Senado de la Nación, condicionado por las secuelas que provoca en su cuerpo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Últimamente creo que está en un reconocimiento de lo que le pasó. Primero estuvo fuerte y ahora también lo es, pero ahora llora. El llanto es la realidad de terminar de darte cuenta que te tocó una en la vida que no te la esperabas”, expresó la referente de Juntos por el Cambio.

La exministra dijo que en los últimos días estuvo cerca de su primo y que lo visitó el martes y el miércoles. “Se hace difícil hablar. Te hace reír porque te dice: ‘no me abraces mucho que me duele todo’“, reveló, con esa intimidad que saca sonrisas en circunstancias duras.

Asimismo, destacó que la determinación que tomó el exministro de Educación se alinea con su convicción de priorizar a la sociedad frente a sus propios intereses: “Él siempre respondió por la República y no por él, y eso vale mucho”.

“Creo que está sintiendo no la soledad, porque tiene a su familia y a sus amigos de toda la vida, pero… en el fondo lo que tiene, que yo no tengo de esa misma manera, es una fe brutal en Dios y eso lo ayuda”, agregó.

Por otro lado, respaldó la determinación del exsenador y le transmitió su apoyo: “Hoy se fue. Hace muchos años que decidió hacer política y no lo vamos a dejar solo. Lo vamos a ayudar y vamos a estar con él. Vamos a acompañarlo. Tuvo la grandeza de decir ‘no puedo’”.

“Estamos todos tristes y llorando. Esperemos que salga de esto porque tiene ánimo. Tuvo la decisión de en ningún momento dejar su lugar republicano vacío. Para mí eso vale mucho”, completó, visiblemente afectada, en una entrevista en TN.

“El otro día me dijo: ‘Ahora que ganamos cinco senadores, no puedo dejar un lugar y ser uno menos. Ya me pasó una vez con mi hija. Me pasa por segunda vez. Si ocupo ese lugar, dejo a la República en una situación de minoría. Ya no soy yo”, relató.

La referencia a la hija del exsenador no fue casual. Patricia Bullrich recordó que intervino ante otra renuncia de Esteban, cuando dejó un mandato legislativo anterior: cuando dejó un mandato de diputado para ser ministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad, cuando enfrentaba la enfermedad que aquejó a una de sus hijas.

Los dos Bullrich, emparentados con cierta lejanía se unieron por la política. Patricia repasó ese recorrido. “Lo conocía a Esteban, somos primos, lo conocí (más) cuando decidió hacer política. Era un joven alto y flaco. Nos encontramos apoyando a Ricardo Lopez Murphy como presidente”, recordó.

“Él tenía todo el ánimo de aprender. Me acuerdo una parte muy dura que nunca la conté y que algunas veces dice ‘cosas duras te tocan en la vida’, En 2009, nosotros habíamos logrado la mayoría en la Cámara de Diputados, después de la 125, y Esteban era diputado. Teníamos el número justo y lo convocan a ser ministro de la Ciudad, lo convoca Macri“, contextualizó la prima del exsenador.

Y entonces reveló una conversación política, cruzada por otra dura realidad personal. “Me siento frente a él, que estaba con una de sus hijas enferma de cáncer. Me siento y le dijo: ‘Tenés que decidir’. El me dice: ‘Tengo miedo. Si voy al ministerio quizá me quedo uno o dos meses´”, reveló.



Esteban y Patricia Bullrich, en el festejo por la elección de Mauricio Macri en 2015. Foto archivo

La dirigente no ahondó en las dudas que surcaban entonces a su primo Bullrich: si sostenerse en un cargo que le daba estabilidad por cuatro años o seguir el pedido del entonces jefe de Gobierno porteño, más inestable -como la política- y con menos amparo ante su situación familiar. Recordó que ella fue firme y apostó a la “racionalidad”, por sobre todo.

“Yo le digo: ‘Si te vas al ministerio tenés que renunciar a la diputación y si te quedás de diputado, renunciás a ser ministro’. Esa charla con Esteban, donde le fui con la racionalidad de una decisión que era política, que no nos podía faltar uno… Él finalmente me dijo: “Voy al ministerio y renuncio”.

Del relato se desprende que tomar licencia no era opción para Bullrich, el entonces diputado, un recurso habitual en la política, pero rechazado por los que reivindican la institucionalidad.

“No te preocupes. Si te sacan, no te vamos a dejar solo”, dijo Patricia Bullrich que aquella vez le dijo a su primo. “Hoy le digo lo mismo“, agregó, emocionada.

La renuncia de Bullrich al Senado

Entre lágrimas y en un clima de profunda emoción en la Cámara Alta, Esteban Bullrich presentó formalmente este jueves su renuncia como senador.

“Renuncio a mi banca con profunda tristeza“, expresó, ayudado por un dispositivo a través del que reprodujo su discurso y que utiliza para hablar en público tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA. A su lado varios senadores se mostraron conmovidos.

Y continuó: “Aunque no me corresponde hacerlo, me gustaría que se recuerde de mi paso por esta Cámara por la búsqueda de consensos a través del diálogo”.



Esteban Bullrich renunció a su banca como senador. Foto Prensa Senado.

“Hoy en este recinto del que me honra ser parte vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir. Pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”, agregó, acompañado por su esposa, mientras sus hijos seguían el discurso desde el palco.

El senador oficialista José Mayans pidió que Bullrich continúe en la Cámara Alta y esa idea fue acompañada por Cristina Kirchner. “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, dijo el senador renunciante, para rechazar esa solicitud.

Luego Bullrich ratificó su decisión de renunciar a su banca: “Agradezco esto pero lo he meditado mucho, es una decisión que tomé con mi familia y es la mejor“.

Al regreso a su casa, los vecinos de Bullrich lo recibieron con calidez: hubo aplausos, se agitaron banderas argentinas y algunos improvisaron cantar el himno.

DS