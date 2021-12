Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.

Rands en Virla actividades paralelas Hoy, del 16 al 20, la Feira das Randas y Randa Sonora se llevará a cabo en Virla (25 de mayo de 265). Para el primero, un grupo de randeras de Cercado venderá sus productos. La segunda es una pieza sonora textil presentada por Alina Bardavid, a través de la cual se puede experimentar el universo detrás de Randa a través de lenguajes de programación: materialidades, paisajes y voces. pandemia y estado de ánimo nuevo libro de un laboratorio de lectura Hoy, a las 7:30 pm, se presentará “Humor en tiempos de pandemia” en el Colegio de Licenciados en Economía (24 de septiembre de 775), con cuentos, cuentos y poemas de miembros del Laboratorio de Lectura, dirigido por Honoria Zelaya. de Nader. El Doctor en Letras recordó que el escritor español Antonio de Senillosa solía decir que, en el fondo, tener sentido del humor es ser consciente de la relatividad de las cosas. “Esta actitud la asumen los autores de este trabajo”, dijo Zelaya de Nader. Escriben Eloísa Alonso, Magdalena Aráoz, María Teresa D’Andrea, María Rita Goñi, Teresita Granillo Valdés, Dolores Medina, María Antonio Nuova, Daniel Ricardo Sáez, Hermila Sánchez, José Schulman, Tona Sobre Casas y Marta Uzqueda. Ferias gastronómicas y artesanales donde estarán este fin de semana Los vecinos podrán disfrutar de los aromas y sabores de la Feria Gourmet en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en Barrio Norte. En esta caminata, mañana y domingo, de 6:00 pm a 1:00 pm, habrá puestos de venta de carnes asadas, bocadillos, comidas regionales, conservas, embutidos, postres y bebidas. Por otro lado, la Feria de Artesanía organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, se llevará a cabo mañana, de 6 pm a 1 am, en la Plaza Alberdi, ubicada en Catamarca y Santiago del Estero, en el distrito Norte. El próximo domingo, de 18 a 24 horas, las gradas se instalarán en el Parque Avellaneda, ubicado en la avenida Mate de Luna 1600, frente al Monumento Bicentenario. En los dos recorridos públicos, los empresarios locales que participan en la Feria exhiben sus creaciones en madera, telas, textiles, vidrio, metales y cuero, entre otros materiales, para la venta. Ambas actividades se suspenden en caso de lluvia. Asimismo, se invita a los vecinos a presentarse con correa en la barbilla y respetar el desapego físico. el juan despedida del año en santa marta Un recital íntimo en Santa Marta Resto (Av. Aconquija 1645, Yerba Buena) ayudará a Los Juan a despedir el año. La presentación de Miguel Marengo y Fernando De la Orden comenzará a las 10 de la mañana, con su tradicional repertorio de composiciones populares de arco lírico, que siempre incluye peticiones del público. Tango Encuentro en El Piletón del Parque Avellaneda Organizado por Manuel Suárez, esta tarde a las 21 horas y en El Piletón, Parque Avellaneda, se llevará a cabo la “Ronda de Maestros”, con la presencia de numerosos referentes del tango y milonga de diferentes academias de la provincia. Participarán alumnos del Taller Carlos Gardel, con la presencia especial de la cantante Nadia González y un homenaje a Américo Ibarra. Buena hierba recital en la casa de la cultura El Atelier Vocal, dirigido por Cristina Bozñak, presentará un recital en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a partir de las 21 horas, a beneficio de la fundación “Vamos de nuevo”, con repertorio popular. Cantarán Cande Terán, Pilar Apud, Sofi Mussari, Ezequiel Terán, Conty Torres, Paulina Giménez, Guada Fernández, Ana Arrueta y Agostina López Nadra. “tierra mixta” Espectáculo son del mate en Rosita Ávila Música, danza y artes plásticas latinoamericanas se dan cita en la “Tierra mestiza”, que Son del Mate actuará a partir de las 22.00 horas en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Como inspiración, el grupo tomó una frase de Gabriel García Márquez: “el mestizaje es mezclar lágrimas con la sangre que corre”. Son del Mate está compuesto por Florencia Lobo, Natalia Gómez Salas, Matías Orquera, Franco Domínguez, Cristian Viera, Damián Osorio Barreto y Joaquín Villalba. Los artistas invitados son Giuliana Lescano, Ignacio Barrionuevo, Junior Farías, Noelia Vilca, Sergio Herrera, Tamara Soria, Florencia Escobar, Virginia González, Johana Ledesma, Lourdes Nahuz y Mariana Enriquez. partido anti-censura respuestas culturales en repudio a un veto Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1850) acogerá esta tarde la Fiesta Anticensura, organizada en repudio al relevamiento de las funciones de la obra cordobesa “La mejor prostituta embalsamada”. El encuentro artístico contará con música, teatro y circo, y se anuncia la participación de Fernando Godoy, Skaraway, Semáforo en Rojo, Rodado 20, la escuela de danza aérea y acro de Lulú Torrens y Mujeres Circenses Unidas. Estreno en La Gloriosa espectáculo de danza contemporánea Hoy a las 21.30 horas, en La Gloriosa (San uis 836), Sergio Pérez estrena su espectáculo de danza contemporánea “Lo que nos mueve por dentro es el origen de todo lo demás”. Actúan Agustina Albornoz, Anahí Candela, Melina Velázquez y José Carreras. Argentina florece obras de arte gratis en comedores y dormitorios Hoy, el programa gratuito Argentina Florece Teatral visitará diferentes comedores comunitarios: en Concepción será a las 10 am en Lupita del Valle (Los Vegas, ruta 329) y luego en la cafetería Esmeralda (barrio San Nicolás, pasaje Uraga 2288), en 11.30 h, en ambos espacios con “El espectáculo debe continuar”; a las 10:30 am en la cafetería Emanuel de Río Seco (Barrio Virgen del Rosario, Manzana C, Casa 18) con “Puppet Odas”; ya las 6 pm en la capital, en el Rincón de las Infancias Pimpollitos Alegres (Américo Vespucio al 3500, Manzana 7, Casa 4 en el distrito ATE) a las 6 pm con el Circo Zoo. À noite, haverá duas apresentações a partir das 21h: na sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “Kamakun, uma história escrita em dança” será vista, com Gon e Bella Dance Team, e em La Colorida (Mendoza 2.955 ), “TV es buena.” recitales en vivo rock, pop y jazz en la agenda musical En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 21 h. Los Matters despedirán el año con sus mejores canciones; Serán precedidos por Hostages of the Groove, en su debut en el escenario. “Héroes del rock. Sucio y descuidado ”es el nombre del festival que reunirá esta noche, en el Robert Nesta Club (San Martín 1.129) ya partir de las 22.00 horas, cuatro bandas tucumanas: RockNLobos, La Ribera, Rey Peón y NCasiJazz. Paralelamente, en el Bar Irlanda (Catamarca 389) habrá jazz con el trío formado por Humberto Salazar, Gabriel Isa y José Lázzara. En el mundo de los covers, 2 al Hilo actuará en restobar Beckett (25 de mayo de 265) y Lourdes Chiani, en Veracruz Bar (Avenida Soldati 684), en dos cenas-show.