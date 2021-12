VIDEO: tras la emotiva despedida en el Congreso, Esteban Bullrich fue homenajeado por sus vecinos

Esteban Bullrich se despidió este jueves del Senado con un discurso conmovedor: “La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad”, dijo al renunciar a su banca. Sus palabras movilizaron también a sus vecinos que se organizaron para recibirlos al llegar a su casa, cantando el himno. En el video que se difundió por redes sociales puede verse como Bullrich baja de su camioneta muy emocionado y apoyado en una imagen de la Virgen María ubicada al frente de su vivienda, saluda a todos los presentes. Your browser does not support the video element. El pasado jueves, el senador nacional brindó un emotivo discurso de despedida al confirmar su renuncia debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece y dejó un llamado a la unidad y la búsqueda de consensos para sus pares, que lo aplaudieron de pie. Bullrich fue el primero en hacer uso de la palabra durante la sesión posterior a la jura de los nuevos senadores para anunciar su renuncia y protagonizó el momento más emotivo de la jornada con su despedida y agradecimientos a los senadores que lo acompañaron en los últimos meses, tras recibir su diagnóstico médico. “Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero el interés publico está por encima de los intereses personales”, manifestó el senador a través de una computadora con su voz, de la que se vale para sortear las dificultades en el habla generadas por la ELA. Emocionado hasta las lágrimas, Bullrich afirmó que ser parte del Senado fue “uno de los honores más grandes y desafiantes” de su vida y remarcó: “Voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos”. Como su última actividad, presentó un proyecto de ley de “educación inclusiva” que fue tratado por el Senado sobre tablas y que fue elaborado “con el aporte de senadores y senadoras de todos los bloques, sin distinciones partidarias”, tas lo cual destacó: “Este proyecto no es de nadie, es de todos, porque en política las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios”. “Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere escuchar al otro”, expresó el bonaerense, quien pidió que recuerden de su paso por el Senado “la búsqueda constante del consenso a través del diálogo” y destacó que “los adversarios nunca son enemigos”. “Vivimos en un país enfocado en la grieta y el debate violento. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano. Me voy con la

tranquilidad de que acá hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país”, expresó.

