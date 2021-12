Whatsapp implementará el pago con criptomonedas: ¿cómo funciorará?

Whatsapp admite el pago con criptomonedas.

Whatsapp decidió ampliar su oferta de servicios lanzando un piloto para que las personas puedan enviar y recibir dinero desde un chat utilizando criptomonedas. Esta nueva función está disponible para un grupo reducido de personas en Estados Unidos.

Esta nueva herramienta está impulsada por Novi, la billetera digital de Meta que también se lanzó como una prueba hace algunas semanas. Los pagos y transacciones se realizarán a través de Pax Dollars (USDP), una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense y emitida por Paxos.

El anunció fue publicado de la mano de Stephane Kasriel, el director entrante de Novi y del CEO de Whatsapp, Will Carthcart. “Hay una nueva forma de probar la billetera digital Novi. A partir de hoy, un número limitado de personas en los EE. UU. Podrá enviar y recibir dinero usando Novi en WhatsApp, haciendo que enviar dinero a familiares y amigos sea tan fácil como enviar un mensaje”, aseguró Kasriel.

There’s a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021