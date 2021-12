Las declaraciones de Cristina Kirchner contra el FMI causaron la reprobación de todo el arco opositor, así como otras frases que dejó la vicepresidenta en el acto por el Día de la Democracia, en las que apuntó también, en diferentes tramos de su discurso, contra el macrismo y la Unión Cívica Radical.

En redes sociales, Mario Negri fue uno de los referentes de la UCR que cuestionó el discurso de la vicepresidenta. “Cristina puso de testigos a Lula y Mujica para condicionar el acuerdo con el FMI. No solo eso, le indicó cómo negociar al Presidente que nominó por redes sociales. Se ve que no confía mucho”, tuiteó el diputado cordobés, haciendo referencia también a Alberto Fernández. Y planteó un interrogante a futuro: “La pregunta del millón es si La Cámpora votará lo que envíe el Ejecutivo al Congreso”.

Cristina puso de testigos a Lula y Mujica para condicionar el acuerdo con el FMI. No solo eso, le indicó cómo negociar al Presidente que nominó por redes sociales. Se ve que no confía mucho.

La pregunta del millón es si La Cámpora votará lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 10, 2021

También habló Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que cuestionó a Cristina por sus declaraciones sobre el FMI, pero también por reivindicar al chavismo en Venezuela precisamente en el Día de los Derechos Humanos. “Cristina estuvo como siempre, en el centro de la escena y mandando, poniendo a Alberto Fernández en una pequeña cajita”, dijo Bullrich en radio Mitre.

Además, a modo de chicana, soltó: “Lo que muestra ese acto es que lo que queda del Frente de Todos, que vale señalar que sacó el 34% en las últimas elecciones, le pertenece a ella, a Cristina, y a nadie más”. Sobre la vicepresidenta, además, dijo: “CFK reivindica un régimen despótico que clausuró libertades e impuso una dictadura”.

Martín Lousteau, en tanto, lamentó vía Twitter que el peronismo “dejó pasar otra buena oportunidad para pedir perdón por las actitudes antidemocráticas y especulativas tanto en la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín como en diciembre de 2001”.

María Eugenia Vidal, en tanto, reprobó el gasto que se hizo en organizar el acto en Plaza de Mayo, que terminó siendo estrictamente partidario. “Mientras que el 40% de los argentinos vive en la pobreza, el Gobierno gasta 40 millones de pesos en un acto partidario en la Plaza de Mayo. Más alejados de la realidad que nunca”, escribió.

Más ácido, y en términos económicos, se expresó el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay. “Tranquila, Cristina, que vengo aumentando la deuda más rápido que vos. AF subió la deuda US$ 35.047 millones en 23 meses, a un ritmo de US$ 18.285 millones x año. Es más rápido que los US$ 16.000 millones por año de CFK y mucho más rápido que los US$ 12.000 millones x año de Mauricio Macri”, tuiteó, con ironía.

Los cuestionamientos al gobierno de Alberto Fernández y a la vicepresidenta trascendieron Juntos por el Cambio, al punto que dirigentes de la Izquierda como Nicolás del Caño criticó a Alberto Fernández por haber dicho que “la Argentina del ajuste quedó en el pasado. “Vive en otro país”, dijo el diputado del Frente de Izquierda.