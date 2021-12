Este 11 de diciembre es un día importante para el deporte. Habrá mucha actividad, decisiva, consagrante. En cuanto a definiciones, la Fórmula 1 de hoy tendrá un capítulo quizás crucial: la prueba de clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, que determinará el orden de salida de la carrera del domingo, que invertirá Lewis Hamilton o Max Verstappen, en Mercedes o Red Bull. Mientras tanto, el fútbol argentino tendrá una jornada muy movida, con siete partidos del Torneo de la Liga Profesional 2021, que decidirá las últimas plazas en juego para la Copa Sudamericana. Cinco partidos serán simultáneos: União vs. Colón, Rosario Central vs. Huracán, Carrera vs. Godoy Cruz, Board of Trustees v. Gimnasia y Argentinos vs. Sarmiento. Al final, Atlético Tucumán y River Plate se enfrentan, y Boca Juniors y Central Córdoba cierran la jornada. En Europa también habrá algunos juegos de alto interés. En Inglaterra, Aston Villa, con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, tendrá una dura prueba ante el Liverpool en Anfield Road, y el Chelsea recibirá al Leeds de Marcelo Bielsa. Para cerrar el sábado, algunos buenos partidos de la NBA: Miami Heat vs. Chicago Bulls y Golden State Warriors vs. 76ers de Filadelfia. Sábado 11 televisión RUGBY URBA Top 12 17 SIC vs. CUBA. En el final. ESPN 3 CUBA vs SIC, la final URBA Top 12 CUBA vs SIC, la final URBA Top 12 copa de campeones 9.55 Cardiff vs. Toulouse. ESPN en Star + 12.10 Burdeos vs. Leicester. ESPN en Star + 12.15 Leinster vs. Baño. ESPN en Star + 14.25 Clermont vs. Ulster. ESPN en Star + 16.55 Exeter vs. Montpellier. ESPN en Star + AUTOMOVIL Fórmula 1 7 Práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. ESPN 2 10 La prueba de clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi. ESPN 2 TERRITORIO 18.50 Gran Premio Carlos Pellegrini. Desde el hipódromo de San Isidro. televisión pública BALONCESTO 11 Regatas Corrientes vs. Ciclista olímpico. Liga Nacional. TyC Sports NBA 22 Miami Heat vs. Búfalos de Chicago. NBA TV 22.30 Golden State Warriors vs. 76ers de Filadelfia. ESPN 3 FÚTBOL AMERICANO Torneo 2021 17 Unión vs. Colon. Deportes TNT 17 Rosario Central vs. Perforación. televisión pública 17 Carreras vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium 17 Asesoramiento vs. Aptitud física. Espacio 17 argentinos vs. Sarmiento. TNT 19.15 Atlético Tucumán vs. Río de la Plata. Fox Sports Premium 22 Boca vs. Córdoba Central. Deportes TNT Boca celebró la Copa de Argentina en Santiago del Estero; Hoy, en La Bombonera, podrás mostrárselo a muchos más de tus seguidores, que a medianoche celebrarán el día de la afición del Xeneize. Boca celebró la Copa de Argentina en Santiago del Estero; Hoy, en La Bombonera, podrás mostrárselo a muchos más de tus seguidores, que a medianoche celebrarán el día de la afición del Xeneize. liga premiada 9.30 Manchester City vs. Wolverhampton. ESPN 12 Arsenal vs. Southampton. ESPN en Star + 12 Chelsea vs. Leeds United. ESPN en Star + 12 Liverpool vs. Aston Villa. ESPN. 14.30 Norwich City vs. Manchester unido. ESPN liga española 14.30 Valencia vs. Elche. ESPN 3 10 Espanyol vs. Yo creé. DirecTV Sports 12.15 Alavés vs. Getafe. DirecTV Sports 17 Athletic de Bilbao vs. Sevilla. ESPN Una serie 11 Fiorentina vs. Salernitan. ESPN 3 14 Venecia vs. Juventud. ESPN 2 Bundesliga 11.30 VFL Bochum vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 Liga mayor de fútbol 17 Portland Timbers vs. Nueva York. En el final. ESPN Extra

