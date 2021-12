Chano Charpentier se presentó en el programa conducido por Marcelo Tinelli para cerrar la última emisión del año. Se lo pudo observar muy emocionado y recalcó en varias oportunidades que pensó que la su público no lo iba a querer más.

A cuatro meses de haber recibido un disparo en el abdomen, de haber pasado 18 días críticos en el hospital y de haber iniciado un nuevo capítulo en su rehabilitación, Chano Charpentier abrió su corazón en “ShowMatch”. “Pensé que no me iban a querer más, les pido perdón”.

En un mano a mano con Marcelo Tinelli, el exlíder de “Tan Biónica” recordó sus pasos anteriores por el programa. “Es otra banda”, aclaró el músico mientras el conductor no paraba de recordarle lo feliz que lo hizo tenerlo en el programa.

Es de destacar que el rating acompañó a Tinelli en su última noche al aire con más de 12 puntos. También fue la última jornada laboral de Ángel de Brito como jurado de “La Academia”. Como informó AMBA24 el periodista “se jubiló” este viernes de la mesa que evalúa a los participantes.

Chano interpretó su hit “Mecha”, y el éxito de la que fue su banda “La Melodía De Dios”. Marcelo le dijo que lo quiere muchísimo y rememoró los momentos que han vivido juntos. “Buenos y malos”, recordaron ambos. “Para mí este programa es una fiesta y yo quiero ser parte de ella”, dijo el cantante.

Chano, como informó este portal, regresó recientemente a los escenarios luego del confuso episodio en el que se vio involucrado. En la noche de este viernes el músico cantó con mucha energía y emocionó al público que lo aclamó.

Estoy muy feliz, tengo una banda nueva. Agradezco a la gente y te agradezco la posibilidad. Yo hoy vivo intensamente, y me siento bien de estar vivo. Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me pasó, pensé que no me iba a querer nadie. Le pido perdón a todo el que preocupé. Ahora celebro la vida.