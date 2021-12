Chano Moreno Charpentier fue tendencia en los últimos días al trascender su nueva aventura amorosa. La cual sería con la actriz y cantante Natalie Pérez quien al parecer conquistó el corazón del cantante.

Este viernes, Chano llegó a la provincia de Salta para cumplir con una serie de shows que tiene en el norte del país. Desde allí, la prensa lo llevó a romper el silencio y el músico le entró de cabeza al tema.

Chano.

El artista fue abordado por la prensa local a quienes aseguró que está feliz de volver a la provincia después de dos años. También contó que llegó a presentar su show en “La Roka” en la noche de este viernes.

Cabe recordar que el cantante casi pierde la vida después del confuso episodio en el que recibió un disparo por parte de un policía a mediados de este año. Ahora, como informó AMBA24, el cantante retomó su carrera.

La pregunta obligada de la prensa salteña tenía que ver con Natalie Pérez. Dado que la noticia es muy reciente y hasta el momento no hubo otra oportunidad de escuchar la versión de alguno de los protagonistas.

Si bien se creía que la cantante acompañaría a su supuesto romance durante esta gira, Charpentier llegó solo, pero eso no le impidió responder frontalmente al punto cuando se lo consultaron.

Natalie Pérez.

“¿Viniste solo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con ella ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?” Pregunto uno de los periodistas allí presentes. “No los sé. Confirmar no, pero bueno. Decir no se puede”, respondió.

Fue en ese momento cuando el cronista redobló la apuesta y fue por más. “¿Natalie es amiga? Chano contestó. “Es muchas cosas”.